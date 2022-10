Quels sont les meilleurs smartphones double Sim disponibles en 2022 ?

Les smartphones à double Sim sont omniprésents sur le marché de la téléphonie. Attention à ne pas vous laisser abuser par des mauvaises définitions afin d'avoir deux numéros bien distincts entre vie perso et pro.

Les meilleurs smartphones double Sim disponibles

Depuis Android 5.1, le double SIM est géré nativement. Auparavant, il revenait aux fabricants de smartphones d’intégrer ces fonctions, mais aussi aux différents concepteurs de puces (MediaTek, par exemple). L’arrivée des premiers produits double SIM vient de Chine, où leur usage est beaucoup plus répandu.

Aujourd’hui, le double SIM est devenu la norme sur l’ensemble des nouveaux smartphones. Et si le second emplacement est souvent prisé afin d’étendre la mémoire interne, certains utilisateurs apprécient tout de même sa fonction principale : accueillir une autre SIM. Cette fonctionnalité fait surtout plaisir aux voyageurs, mais aussi aux personnes souhaitant un même smartphone pour le boulot et leurs communications personnelles. La sélection comprend donc les meilleurs smartphones du moment, regroupé par gamme de prix.

Jusqu’alors, beaucoup de smartphones intégraient des tiroirs double Sim dit « hybrides » comprenez qu’il était possible d’y mettre deux cartes SIM, mais aussi de remplacer l’une d’elles par une Micro SD. L’objectif est aussi d’agrandir la capacité de stockage. Aujourd’hui, il est important de faire la différence entre Dual Sim Standby et Dual Sim Active. Le premier ne permet que de passer d’une carte Sim à l’autre tandis que le second a les deux réseaux activés en permanence. Ce dernier est ainsi capable de gérer le double appel sur les lignes différentes. Avec la démocratisation de l’eSim sur le marché, cette problématique ne se posera plus et les deux emplacements seront actifs.

Les smartphones double Sim haut de gamme

Bien entendu, les smartphones premiums bénéficient assez largement des premières innovations sur le marché. Vous y trouverez donc la plupart des téléphones à double emplacement Sim ci-dessous, mais aussi au sein notre guide d’achat dédié aux smartphones haut de gamme.

Samsung Galaxy S22 Plus Le meilleur de chez Samsung

Le marché des smartphones haut de gamme est encore une fois témoin de l’évolution des consommateurs. C’est le cas du Samsung Galaxy S22 Plus qui dans sa version internationale intègre deux emplacements pour des cartes SIM ou bien pour des eSim. En effet, de plus en plus de constructeurs proposent aussi des emplacements virtuels pour le téléphone.

Outre les deux emplacements prévus pour les communications, le téléphone demeure performant. Il est équipé d’un processeur Exynos 2200 avec au minimum 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous avez aussi droit à un bel écran AMOLED de 6,1 pouces. Au cœur de la gamme Samsung, c’est le smartphone que nous vous recommandons.

Si vous voulez vous en convaincre, lisez notre test complet du Samsung Galaxy S22 Plus. Sinon, le reste de la gamme S22 est aussi compatible dual Sim.

Oppo Find X5 Pro Le meilleur smartphone double Sim

Pour une alternative crédible à Samsung tout en restant sur Android, il faut vous tourner vers Oppo. La marque chinoise, avec son Find X5 Pro. Bien entendu, le smartphone contient un tiroir à double entrée pour accueillir deux Nano Sim, mais reste également capable d’intégrer de l’eSim. En effet, le smartphone haut de gamme Oppo ne laisse pas la possibilité d’agrandir sa capacité de stockage.

Surtout, l’Oppo Find X5 Pro à de sérieux atouts à faire valoir au quotidien. C’est tout simplement le meilleur smartphone de 2022. La puissance interne est phénoménale grâce à l’apport de la Snapdragon 8 Gen 1. La photo est elle aussi assurée, offrant les meilleures prestations possibles pour un smartphone haut de gamme. Enfin la charge rapide Super VOOC permet au téléphone d’être à 100 % en moins de 40 minutes.

Toutefois le revers de la médaille est le prix d’acquisition du téléphone qui frise les 1000 euros. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Oppo Find X5 Pro, lisez notre test complet disponible sur Frandroid.



Apple iPhone 13 Le cas des iPhone dual Sim

Apple aussi propose au sein de son catalogue des iPhone double Sim physique, mais elles sont réservées au marché asiatique. Toutefois, gardez à l’esprit que l’entreprise a entamé un passage vers l’eSim qui sera bien plus simple pour basculer d’un forfait à l’autre sans encombre. C’est déjà le cas pour les iPhone 14 vendus aux États-Unis qui sont dépourvus d’emplacements Sim. L’iPhone 13 est en revanche un smartphone double Sim avec un emplacement physique et un emplacement eSim.

Avec iOS à la baguette, l’expérience utilisateur du téléphone est irréprochable. Ajoutez à cela la puissance déployée par la puce interne Apple A15 Bionic et vous avez l’un des appareils les plus performants encore disponibles. Enfin cette génération d’iPhone a aussi enregistré de gros progrès en matière d’autonomie. La gestion de batterie permet au téléphone de pouvoir tenir plus d’une journée sans le moindre problème. En revanche, l’absence de charge rapide est regrettable.

L’écran tactile mis en place est une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Le confort de lecture proposé est irréprochable avec à la clé une luminosité performante. Vous devrez toutefois vous contenter d’un rafraîchissement à 60 Hz. Pour ce qui est de la gestion des différents forfaits sur les Sim, Apple a mis en place une page de support dédié qui vous épaulera au mieux.

Malgré la sortie des iPhone 14, l’iPhone 13 reste au catalogue Apple pour le prix de 909 euros. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le téléphone, nous vous conseillons la lecture de notre test de cet iPhone 13.



Les meilleurs rapports qualité / prix

Le marché des smartphones milieu de gamme bénéficie des avancées technologiques mises en place dans le haut de gamme. Il n’est donc pas impossible de dénicher un smartphone double Sim ci-dessous ou bien dans notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Nothing phone (1) Le choix de l'innovation

Le tout premier smartphone du constructeur Nothing, le Phone (1) dispose du parfait attirail pour séduire le grand public. Outre une fiche technique intéressante à mettre en relation avec son prix, le mobile possède un tiroir avec deux emplacements prévus pour des cartes Nano Sim. Il est ainsi possible de basculer d’un numéro sur l’autre selon vos besoins.

En quelques mots, le téléphone est aussi intéressant grâce à quelques points. Tout d’abord par le biais de son design travaillé qui marque dès le premier regard. Grâce à un système de glyphes lumineux, il est même possible d’améliorer le champ lumineux pour vos photographies. En termes de performances, le téléphone est au niveau, le tout en étant commercialisé à moins de 500 euros.

Si le smartphone vous intéresse, rendez-vous sur le test du Nothing Phone (1).



Realme 9 Pro Plus Le milieu de gamme stable

Dans la recherche d’une alternative milieu de gamme plus sobre, le Realme 9 Pro Plus fait partie des modèles ayant déjà fait ses preuves. En termes de cartes Sim, c’est un tiroir à deux emplacements qui est prévu par le constructeur. Le smartphone n’est pas prévu pour agrandir sa capacité de stockage.

Outre cette caractéristique peu commune, le smartphone dispose d’autres atouts. Le Realme 9 Pro Plus est plus simple à utiliser au quotidien notamment grâce à son logiciel RealmeUI. Vous avez aussi droit à un bel écran OLED bien calibré de 6,4 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz. On note aussi une belle puissance interne pour faire tourner aussi bien des jeux mobiles que des applications.

Pour moins de 400 euros, il s’agit d’un excellent smartphone double Sim. Si vous souhaitez en savoir plus, lisez notre test du Realme 9 Pro Plus.



Les smartphones double Sim pas chers

Le secteur des smartphones entrée de gamme s’est considérablement amélioré. À tel point que plusieurs constructeurs proposent des prestations très attractives. En bref, si vous êtes à la recherche d’un smartphone à moins de 200 euros double Sim, c’est par ici que ça se passe.

Xiaomi Redmi Note 11 Le meilleur smartphone pas cher

Sur le plan du rapport qualité / prix, Xiaomi est la marque qui s’est toujours le mieux positionnée. Le Xiaomi Redmi Note 11 est la déclinaison la plus abordable de la nouvelle gamme Redmi. Un positionnement tarifaire qui ne l’empêche pas de posséder deux emplacements pour des cartes Nano Sim.

La version comprenant 64 Go de stockage et 4 Go de RAM est disponible à moins de 200 euros. Surtout chose assez rare pour cette tranche de prix, vous avez aussi droit à un bel écran OLED de 6,43 pouces. La batterie est le deuxième atout du smartphone. Il vous offre une journée et demie d’utilisation complète du téléphone, mais surtout une charge rapide à haute intensité.

En résumé, ce téléphone est la meilleure affaire pour avoir un appareil double SIM pas cher. Notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11 est disponible à la lecture.



OnePlus Nord CE Puissant et pas cher

Pour une alternative à petit prix mais toujours performante, il est possible de se tourner vers le OnePlus Nord CE. Un smartphone pas cher avec deux cartes SIM, mais qui reste agréable à utiliser. En termes de design, la prise en main est aisée.

L’atout majeur du téléphone réside dans sa puissance interne. Au regard de sa tranche de prix, le OnePlus Nord CE offre des performances très satisfaisantes. De plus, le téléphone est capable de tenir deux journées d’utilisation sans le moindre problème. Enfin, grâce au système d’exploitation OxygenOS, la prise en main du téléphone au quotidien est nette et sans bavures.

Vous l’aurez saisi, le téléphone est une bonne alternative au Redmi Note 11 si vous êtes à la recherche de puissance. La lecture de notre test du OnePlus Nord CE est vivement recommandée.



Quel forfait choisir avec son téléphone double Sim ?

L’avantage d’opter pour un smartphone nu est d’être libre de choisir son forfait mobile. Nous vous conseillons de choisir un forfait sans engagement afin de bénéficier d’un tarif plus abordable et d’une plus grande liberté. Vous pouvez utiliser notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement pour choisir le meilleur forfait pour votre nouveau compagnon. Et avec des smartphones compatibles de plus souvent avec la 5G, cela peut être le bon moment pour passer à un forfait compatible 5G. Si vous ne savez pas pour quel réseau opter, rendez-vous sur notre comparatif des réseaux mobiles français.

Tout savoir sur les smartphones double Sim

Comment fonctionnent les smartphones double Sim ?

Les smartphones ayant le Dual Sim Active disposent de deux antennes distinctes. Cela signifie concrètement que si deux cartes Sim sont intégrées au sein du téléphone, ces dernières fonctionnent de manière indépendante. Il est ainsi plus aisé de scinder vie professionnelle et vie personnelle.

Dual Sim Standby ou Dual Sim Active : que dois je choisir ?

C’est sans nul doute la norme la plus compliquée trouver lorsque l’on cherche un smartphone double Sim. En effet, il existe plusieurs normes de Dual Sim. La plus pratique est l’Active puisqu’il est possible de surfer sur le réseau 4G de la première Sim et de recevoir un appel sur la seconde. La norme Standby elle bloque la Sim inutilisée. Il faut alors faire une manipulation pour basculer d’une antenne à l’autre.

Pourquoi choisir un smartphone double Sim ?

Si les différents smartphones contiennent automatiquement deux emplacements Sim, ils ne correspondent pas forcément à tous les cas d’usage. À tel point que la question peut se poser. En général les smartphones double Sim permettent de séparer vie professionnelle et vie personnelle depuis un même appareil. Cela peut aussi permettre d’augmenter la quantité de données mobiles à disposition sans payer trop cher ou même de voyager à l’étranger en toute quiétude.

