Oppo Find X2 : le futur haut de gamme d’Oppo sera présenté au MWC 2020

L'Oppo Find X sera officiellement présenté le 22 février prochain, dans le cadre du Mobile World Congress de Barcelone. Une annonce qui aura lieu près de deux ans après celle du premier modèle.

Il y a un peu moins de deux ans, Oppo débarquait en France avec l’un de ses smartphones les plus hauts de gamme jamais lancés, l’Oppo Find X. Son successeur sera finalement annoncé à la fin du mois comme l’a confirmé Oppo au travers d’une invitation envoyée à la presse.

Cette invitation précise que le Oppo Find X2 — c’est son petit nom — sera dévoilé à Barcelone le samedi 22 février à 14 heures, soit l’avant-veille de l’ouverture officielle du Mobile World Congress. Il faut dire que si le salon ouvre tous les ans le lundi, les constructeurs profitent des quelques jours précédents pour dévoiler leurs produits en amont dans la capitale catalane.

Un design attendu avec un écran percé

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques de cet Oppo Find X2. Néanmoins, une récente fuite permet de découvrir l’écran de ce qui est présenté comme le prochain smartphone d’Oppo. On n’y voit non pas un appareil coulissant, comme sur le premier modèle, mais un écran percé dans son angle supérieur gauche. En outre, selon les informations du leaker Ice Universe, la dalle devrait utiliser une technologie OLED avec des bords incurvés, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une définition WQHD+ et un ratio de 20:9.

Pour rappel, l’Oppo Find X, lancé en France à l’été 2018, était l’un des premiers smartphones du marché à utiliser un lecteur d’empreintes dans l’écran. il s’agissait aussi de l’un des premiers appareils du marché avec un appareil photo rétractable à l’aide d’un système mécanique.

On en saura davantage sur l’Oppo Find X2 lors de sa présentation officielle. Celle-ci aura donc bel et bien lieu à la fin du mois, lors du Mobile World Congress.