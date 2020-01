L’Oppo Find X2 avec écran 120 Hz QHD se rapproche de son officialisation

Deux ans après le premier Find X, Oppo devrait prochainement dévoiler ses successeurs, les Oppo Find X2 et Find X2 Pro. Déjà certifié en Thaïlande, ils profiteraient notamment d'écran 120 Hz.

Il y a deux ans, Oppo arrivait en France. Pour l’occasion, la marque chinoise venait de lancer un smartphone qui allait marquer les esprits, l’Oppo Find X. Il s’agissait de l’un des premiers smartphones à profiter d’un écran sans aucune encoche ni bordure, grâce à un appareil photo mécanique pour les selfies. Il intégrait également l’un des premiers lecteurs d’empreintes positionnés directement derrière l’écran.

Deux ans plus tard, Oppo semblait avoir mis de côté sa gamme Find X au profit de ses nouveaux Reno. Il n’en serait finalement rien. Comme le rapporte le site My Smart Price, deux modèles présentés sous les noms de « CPH2023 (Oppo Find X2) » et « CPH2025 (Oppo Find X2 Pro) » ont été récemment certifiés en Thaïlande auprès de la NBTC, la commission nationale des communications.

Quelques caractéristiques en fuite

Par ailleurs, outre ces certifications, dont les fiches ne nous apprennent que peu d’informations à l’exception des noms des deux modèles, certaines caractéristiques ont également fuité. C’est le cas du type d’écran ou de la charge rapide de Find X2. Dans un tweet publié ce mercredi, le leaker Ice Universe a en effet dévoilé quelques informations à son sujet.

OPPO Find X2 will use WQHD + 120Hz screen and 65W SuperVOOC charge. It is said that it only takes 35 minutes to fully charge. — Ice universe (@UniverseIce) January 29, 2020

Ainsi, l’Oppo Find X2 bénéficierait d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un affichage qui serait donc plus fluide encore que les 90 Hz du OnePlus 7T. Samsung est par ailleurs attendu avec un taux de rafraîchissement similaire sur ses futurs Galaxy S20. Outre la fluidité, Ice Universe précise aussi que l’écran aura une définition WQHD+, c’est à dire avec 1440 pixels de large et plus de 2560 pixels de haut.

Enfin, selon le leaker, le smartphone devrait profiter d’une puissance de charge de 65 W sous le nom de « SuperVOOC ». Rappelons que le premier Oppo Find X était réputé pour sa charge complète particulièrement rapide en une demi-heure. Une vitesse reprise sur le Reno Ace, lancé uniquement en Chine, et qui devrait donc être encore de mise sur son successeur.

On ignore encore quand seront annoncés officiellement l’Oppo Find X2 et sa déclinaison « Pro ». Néanmoins, Oppo a déjà commencé à communiquer sur le smartphone et compte tenu de la présence du constructeur au MWC de Barcelone le mois prochain, on ne serait pas étonné que la marque profite du salon dédié à la mobilité pour présenter ses nouveaux modèles hauts de gamme.