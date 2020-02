En 2020, les constructeurs tirent un trait sur les caméras pop-up

IceUniverse a publié une photo d'une supposée façade avant de l'Oppo Find X2. Celle-ci révèle un trou pour l'appareil photo, signifiant la disparition du mécanisme pop-up.

En 2018 et 2019, les constructeurs de smartphones ont imaginé toutes les solutions possibles et imaginables pour éviter d’intégrer une encoche. De la simple réduction au format « goutte d’eau » au mécanisme travaillé, les idées n’ont pas manqué. En 2020, il semblerait que la tendance cherche à s’uniformiser autour du trou dans l’écran.

Le leaker chinois IceUniverse a publié sur Twitter une photo qu’il indique être la façade avant du Oppo Find X2. Il souligne le format 20:9, les bordures incurvées — mais pas trop — et donne quelques détails supplémentaires comme la technologie d’écran (OLED), le taux de rafraîchissement (120 Hz) ou la définition (WQHD).

This is the screen cover-plate of OPPO Find X2, not a waterfall screen design, but the curvature is relatively large, 20: 9 OLED screen, WQHD + 120Hz pic.twitter.com/L6wOPoFczg

— Ice universe (@UniverseIce) February 6, 2020