Poco X2 dévoilé : design, caractéristiques et prix du nouveau fleuron killer

Depuis mai 2019, Huawei fait face à une véritable crise dans le domaine des smartphones en ne pouvait plus profiter des services Google. Si l'affaire américaine est déjà compliquée en soi, le constructeur fait face à l'arrivée de plusieurs concurrents qui pourraient bien tenter de piquer quelques parts du gâteau au numéro 2 en France. Qui d'Oppo, de Xiaomi, de Realme ou de Vivo a le plus de chances de s'en sortir ? C'est ce qu'on va voir.

Il devient difficile de se repérer dans la galaxie des marques autour de Xiaomi. Le célèbre fabricant chinois a créé un certain nombre de sous marques plus ou moins indépendantes au cours des dernières années. On peut mentionner Black Shark, censé être totalement indépendant et où Xiaomi est simplement un investisseur, jusqu’à la position plus complexe de Redmi, marque devenue indépendante en Asie, mais commercialisée par Xiaomi en France.

Enfin, il y a la marque Poco en Inde que l’on connait sous le nom Pocophone en France. Chez nous, il s’agit une nouvelle fois d’une marque commercialisée par Xiaomi et qui n’a été utilisée que pour un smartphone en 2018. La marque a annoncé son retour en Inde avec le Poco X2, dont la distribution ne se fera pas forcément sous ce nom en Europe.

Caractéristiques techniques

Ce Poco X2 a été officialisé ce matin, et il reprend les caractéristiques du Redmi K30 dévoilé le 10 décembre et exactement le même design. De quoi penser que ces marques ne sont pas si indépendantes que ça.

On a donc le droit à un écran de 6,67 pouces à l’avant au format 20:9 avec un double perçage pour deux capteurs photo. Il s’agit d’un écran LCD IPS avec un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Comme le Redmi K30, ce smartphone intègre un Qualcomm Snapdragon 730G, épaulé par jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.1. Nous avons déjà testé les performances de ce SoC avec le Xiaomi Mi Note 10.

Sous le smartphone on retrouve un port jack 3,5 mm et un port USB-C compatible avec le chargeur rapide à 27W fourni dans la boite. Cela permet de recharger l’essentiel de la batterie de 4500 mAh en moins d’une heure.

Nous avons mentionné les deux capteurs à l’avant du smartphone, mais soyons honnête, Poco aurait pu en intégrer un seul. Le deuxième, de seulement 2MP, est surtout là pour donner l’apparence d’un smartphone haut de gamme.

Il est en est de même pour le 4e capteur de 2MP à l’arrière, qui complète un module qui aurait pu se contenter des trois autres capteurs :

Sony IMX686 de 64 MP avec objectif f/1,89

capteur 8MP avec objectif f/2,2

capteur Macro de 2MP avec objectif f/2,4

Terminons ce tour des caractéristiques par le lecteur d’empreinte qui ne se trouve ni à l’avant ni à l’arrière du téléphone, mais sur la tranche. Cette technique a déjà fait ses preuves chez Sony sur sa gamme Xperia.

Prix et sortie

Le Poco X2 sera lancé dès le 11 février 2020 en Inde. Il sera commercialisé à partir de 15999 roupies pour la version 6/64 Go, soit 200 euros HT environ.

Le prix monte jusqu’à 19999 roupies pour la version avec 8/256 Go, soit 255 euros HT environ.

Il s’agit d’exactement la même gamme de prix que le Realme X2, le porte-étendard du grand rival de Xiaomi en Inde sur ce segment du marché.

Maintenant que l’on connait le design et les caractéristiques de ce Poco X2, on attendra plus simplement un lancement du Redmi K30 en Europe que celui du Poco X2. Ce sont les mêmes smartphones, mais on a plutôt l’habitude de voir Xiaomi France importer les Redmi dans l’hexagone, quitte à changer leurs noms.