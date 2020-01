Pocophone : le Poco F2 sortira avant le mois d’avril, mais pas en France

Poco a confirmé vouloir lancer un nouveau smartphone au premier trimestre 2020, pour faire suite au pocophone F1. Néanmoins, celui-ci ne devrait être lancé qu'en Inde.

Depuis quelques jours, la communication s’accélère chez Poco, la marque derrière le Pocophone F1, qui a désormais pris son essor pour devenir indépendante de Xiaomi. À l’occasion d’une interview accordée à Gadgets 360, le patron de la marque, C Manmohan, a détaillé les projets du constructeur pour l’année 2020.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le responsable se veut rassurant. Alors que Poco a annoncé récemment une « saison 2 » de smartphones pour cette année, C Manmohan se veut plus précis encore. « Il a indiqué qu’il s’agira essentiellement du successeur du Pocophone F1, avec un rapport qualité-prix similaire, un SoC haut de gamme et une grosse quantité de mémoire RAM. Il a aussi indiqué qu’il sortira dès le premier trimestre », révèle ainsi Gadgets 360.

Un Poco F2 qui ne devrait sortir qu’en Inde

Néanmoins, si le Poco F2 sera lancé en Inde avant le mois d’avril, c’est loin d’être évident pour les autres marchés. En effet, Poco est désormais une marque distincte de Xiaomi, qui détient toujours la marque Pocophone, utilisée pour distribuer le premier smartphone de Poco à l’international. Et si Xiaomi reste dans un premier temps partenaire de Poco, notamment pour les lignes de production, il s’agit bien désormais d’une entreprise différente qui sera cliente de Xiaomi. Les ventes et le marketing seront ainsi gérés directement par Poco en Inde. « Cela signifie que Poco n’a aucune relation avec les opérations mondiales de Poco sous le nom Pocophone dans différents marchés occidentaux », précise Gadget 360.

Or, le fait que Poco ne soit pas présent sur le marché international rend compliquée une sortie des prochains smartphones de la marque, et notamment du Poco F2, en Europe. « Les projets de Poco à l’international sont une chose à laquelle on réfléchit — ça prendra du temps avant de valider tout ça », a ainsi indiqué C Manmohan à Gadget 360.

Alors que le Poco F2 sera donc annoncé dans les prochaines semaines, il semble donc présomptueux d’espérer une commercialisation du smartphone en France aussi tôt. À moins que la marque ne trouve un accord de distribution avec Xiaomi d’ici là.