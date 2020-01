Alors que Poco s'est émancipé de Xiaomi, la marque commence à communiquer sur une nouvelle saison de smartphones, un an et demi après son premier appareil. Plusieurs smartphones pourraient être dans les tuyaux.

Un an et demi après la sortie du Pocophone F1, ça s’active à nouveau du côté de la marque de Xiaomi. Après que Poco a annoncé devenir une marque séparée de Xiaomi, c’est désormais via son compte Twitter qu’elle a fait part d’une « saison 2 ».

Cette saison 2 fait sans nul doute référence à un deuxième smartphone estampillé Pocophone. Dans la vidéo intégrée dans le tweet, on peut ainsi entendre une voix parodiant les bandes-annonces de films d’action annoncer : « Personne ne pensait ça possible, mais on l’a fait. Et grâce à tous nos agents partout dans le monde, on est prêt à recommencer ».

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

Dans une lettre publiée elle aussi sur son compte Twitter, Poco annonce également qu’il faut se préparer à une saison 2 de Pocophone : « Le paysage a bien changé entre temps [ndlr : depuis le Pocophone F1], mais nous sommes prêts ». La marque a par ailleurs annoncé une communication qui se veut quotidienne sur son compte Twitter pour préparer la voie à l’annonce du Pocophone F2. De quoi suggérer que son annonce serait particulièrement proche.

An open letter to all #POCO fans! Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we're ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

Il faut dire que depuis quelques mois, les pistes sont de plus en plus nombreuses au sujet d’un deuxième smartphone estampillé Pocophone. Xiaomi a ainsi récemment enregistré la marque Poco F2. De son côté, l’un des responsables de Poco avait annoncé fin 2019 que l’on entendrait à nouveau parler de la marque au cours de l’année 2020.

Il est probable que Poco ne s’arrête pas à un seul modèle de smartphone cette année. Le fait d’en faire une marque à part entière au sein du groupe Xiaomi, à l’instar de Redmi, indique ainsi que plusieurs smartphones seraient dans les tuyaux. Une possibilité qui se voit appuyée par la communication de Poco qui parle de S02E01 dans ses tweets, laissant entendre que plusieurs épisodes sont prévus en 2020, donc plusieurs smartphones.

On devrait en savoir plus sur les nouveaux smartphones de Poco dans les prochains mois, mais au moins sait-on que la marque s’est réveillée après plus d’un an de torpeur et qu’on aura bien du nouveau à court ou moyen termes.