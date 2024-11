Changement majeur dans l’univers Android : Android 16 arrivera en avance et on sait pourquoi

L’intelligence artificielle bouleverse tout sur son passage, y compris le sacro-saint calendrier de Google. Android 16 est annoncé pour début 2025, une première dans l’histoire de l’OS mobile.

Selon une information de CNET, Google prévoit de lancer Android 16 dès le début de l’année 2025, plusieurs mois avant son calendrier habituel. Une décision qui marque un tournant dans l’histoire de l’OS mobile.

Une rupture historique

Traditionnellement, Google dévoilait ses nouvelles versions majeures d’Android au troisième trimestre de chaque année, quelques semaines avant l’événement Google I/O.

Ce calendrier bien rodé permettait notamment de synchroniser les sorties avec les nouveaux Pixel. Mais les temps changent, et Google avec eux. Comme le révèle Seang Chau, vice-président de la plateforme Android, dans son interview à CNET, cette accélération répond à un impératif : s’adapter à l’évolution fulgurante de l’IA.

L’IA dicte le tempo

Le changement de calendrier n’est pas qu’une question de dates. Il reflète une transformation profonde de l’industrie mobile. « Nous vivons un moment unique en son genre« , explique Seang Chau à CNET, « celui de réinventer complètement ce que nos smartphones peuvent faire. » Cette « réinvention » passe notamment par l’intégration massive de fonctionnalités d’IA générative.

La nouvelle stratégie de Google s’articule autour de deux axes :

Une version majeure au second trimestre (Android 16)

Une mise à jour mineure au quatrième trimestre pour les optimisations

Ce rythme plus soutenu doit permettre aux développeurs d’accéder plus rapidement aux nouvelles API d’apprentissage automatique et d’IA.

Mais cette accélération pose aussi des questions. Android étant un système open source utilisé par de nombreux fabricants, le défi de la compatibilité reste entier. Comment assurer un déploiement rapide sur l’ensemble de l’écosystème ? Google mise sur son projet Treble, qui facilite déjà les mises à jour, mais le pari reste loin d’être gagné.

Les ambitions sont grandes. Au-delà des simples assistants virtuels, Google imagine déjà des applications révolutionnaires avec Gemini : jeux avec dialogues générés par IA, nouveaux outils de modération de contenu, intégrations poussées entre services… Le champ des possibles s’élargit considérablement.

Cette annonce intervient dans un contexte de compétition intense. Qualcomm, le principal fournisseur de processeurs pour smartphones Android, travaille déjà sur des concepts d’applications IA avancées. Apple n’est pas en reste, avec Apple Intelligence et ses puces Apple Silicon.

En avançant la sortie d’Android 16, Google envoie un message clair : l’ère de l’IA mobile est lancée, et il n’est pas question de prendre du retard. Reste à voir si cet empressement permettra de tenir la promesse d’une véritable révolution des usages.

