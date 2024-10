Android 16 : activer le Wi-Fi et le Bluetooth va devenir encore plus rapide avec ce changement

Une nouvelle qui devrait réjouir les utilisateurs d’Android : le prochain système d’exploitation mobile de Google pourrait simplifier l’activation et la désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon de récentes découvertes d’Android Authority dans le code d’Android 16, les tuiles Wi-Fi et Bluetooth dans les paramètres rapides pourraient retrouver leur simplicité d’antan. Depuis Android 12, Google avait complexifié l’accès à ces paramètres essentiels. L’ancien système de tuiles compactes avait été remplacé par des boutons rectangulaires plus grands dans le panneau des Paramètres rapides. Plus spécifiquement, les tuiles Wi-Fi et données mobiles avaient fusionné en une seule tuile « Internet », nécessitant désormais deux tapotements pour activer ou désactiver ces fonctions.

Le Bluetooth n’avait pas échappé à cette tendance. Avec la mise à jour trimestrielle QPR2 d’Android 14, son activation nécessitait également deux actions distinctes. Si ces modifications visaient à faciliter la gestion des réseaux et des appareils connectés, elles ont suscité de vives critiques de la part des utilisateurs, au point que Google a dû publier un billet de blog pour justifier ces changements.

Android 16 va simplifier l’activation du Wi-Fi et du Bluetooth

La bonne nouvelle, c’est qu’Android 16 pourrait proposer un compromis. Les analyses récentes du code suggèrent une refonte intelligente : les tuiles Internet et Bluetooth ne seraient plus entièrement colorées, mais présenteraient une zone distincte autour de leurs icônes. Cette nouvelle approche permettrait d’avoir le meilleur des deux mondes : un simple tapotement sur l’icône pour activer/désactiver la fonction, et un tapotement sur le reste de la tuile pour accéder au panneau de configuration détaillé.

Pour le Wi-Fi comme pour le Bluetooth, les utilisateurs pourront donc choisir entre une activation rapide ou une configuration plus approfondie, selon leurs besoins du moment. Bien que la gestion des données mobiles reste accessible via le panneau Internet, les utilisateurs peuvent toujours utiliser le mode avion comme alternative rapide.

Pour ceux qui préfèrent absolument des toggles séparés, certains constructeurs comme Xiaomi continuent de proposer cette option, et des applications tierces permettent également de retrouver ce fonctionnement.