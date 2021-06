Android 12 Beta 2 disponible sur Pixel : Material You, notifications, sécurité… Ce qui change

Google déploie la bêta 2 d'Android 12 sur les smartphones inscrits au programme bêta. Voici quelques nouveautés à signaler.

Android 12 Beta 2 est désormais disponible au téléchargement, uniquement sur les Google Pixel pour le moment. Si vous avez un modèle compatible et que vous êtes inscrit au programme bêta de la nouvelle version de l’OS mobile, vous pouvez mettre à jour votre appareil.

Quelles sont les nouveautés que l’on peut déjà signaler ? Voici quelques éléments à souligner.

Android 12 Beta 2 était notamment attendu pour l’ajout de la fonction la plus intéressante du design Material You : l’adaptation automatique des couleurs d’accentuation du système en fonction de la couleur dominante du fond d’écran choisi.

Voici un aperçu de cette fonction de personnalisation en quelques captures d’écran.

Merci à Encestral Z pour ses captures d’écran.

