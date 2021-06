Google Messages : on aime déjà la nouvelle interface Material You

Le média 9to5Google partage un aperçu de l'interface de Google Messsages avec les codes Material You d'Android 12 et on apprécie déjà le résultat.

Pendant l’I/O 2021, Google a présenté Material You en même temps qu’Android 12. Il s’agit là des nouvelles lignes directrices en termes de design édictées par le géant américain sur l’OS mobile et sur ses applications, notamment Google Messages.

Le site spécialisé 9to5Google a pu fouiller dans le code APK de l’application de messagerie et a trouvé des éléments prouvant que Google Messages se prépare à profiter d’une nouvelle interface Material You. Encore mieux, le média est en mesure de partager des captures d’écran, livrant ainsi un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre.

Material You et les couleurs

Pour rappel, le principe de Material You est de fournir une expérience utilisateur hautement personnalisable et propose notamment de changer les couleurs d’accentuation d’Android 12 en fonction de la couleur dominante du fond d’écran que l’on choisit sur le smartphone.

Cette fonctionnalité ne sera réservée qu’au Pixel dans un premier temps et disponible à partir de la bêta 2 d’Android 12. Toutefois, 9to5Google s’est débrouillé pour en forcer l’activation manuellement.

Sur Google Messages, c’est déjà une réussite

Dans les captures d’écran, on voit ainsi que la barre de recherche en haut de l’écran et le menu déroulant depuis l’icône à trois points adoptent se colorent de manière discrète sur la nouvelle interface. Le gros bouton « Démarrer une discussion » en bas à droite a droit à une teinte plus marquée, plus foncée, ce qui, par la même occasion, fait plus ressortir le texte.

C’est tout bête et ça se joue vraiment à des détails, mais voir ces éléments d’interactions dans Google Messages changer de couleurs en fonction du fond d’écran choisi a déjà quelque chose de très plaisant, presque apaisant.

Google Messages entre vraiment en harmonie avec l’interface système, ce qui renforce l’aspect agréable et fluide de l’application. Il y a de bonnes chances que cet aperçu ne corresponde pas au design final que nous découvrirons en temps et en heure. Mais c’est déjà un très bon début.