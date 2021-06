Google Play Store : une nouvelle interface bien partie pour vous déstabiliser

La nouvelle interface du Google Play Store récemment aperçue arrive désormais chez un plus grand nombre de personnes. Le design revisité change la manière de gérer les applications installées et il y a de quoi être un peu dérouté.

Le Google Play Store se met à jour une nouvelle fois pour changer son interface. Récemment, le magasin d’applications abandonnait son menu hamburger pour épurer son design. Nous apprenions ensuite que la plateforme testait une manière de camoufler encore plus la liste des apps installées.

Justement, c’est ce test qui nous intéresse aujourd’hui. Selon le média espagnol Xataka Android, cette interface commence à se déployer auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Google n’a pas communiqué officiellement dessus pour le moment, il est donc possible que ce design soit toujours dans une phase de test et qu’il ne s’agisse pas encore d’une mise à jour officielle.

La nouvelle interface s’invite chez plus d’utilisateurs

Toutefois, le fait qu’une interface aperçue initialement par une poignée d’utilisateurs aux États-Unis pointe maintenant le bout de son nez en Espagne tend à prouver que le Google Play Store est bien parti pour adopter ce look.

Pour rappel, avec cette modification, vous ne verrez plus la rubrique « Mes jeux et applications » dans le menu principal de la plateforme. À la place, vous pourrez cliquer sur « Gérer les apps et l’appareil ». Là, au lieu des cinq rubriques actuelles (Mises à jour, Applications installées, Bibliothèque, Partager, Bêta), il n’y en aurait plus que deux : Résumé et Gérer.

Les captures d’écran en espagnol correspondent parfaitement à celles que nous avions déjà pu voir en anglais. On peut voir que l’onglet Résumé affiche ce qui suit :

les informations de sécurité du programme Play Protect ;

un menu concernant les mises à jour d’applications disponibles ;

l’espace de stockage utilisé et restant sur le smartphone ;

l’option de partage via Nearby Share ;

et un menu pour voir vos avis et évaluations publiées.

Concernant le menu sur les mises à jour d’applications, on peut voir qu’un bouton permet de toutes les installer en un clic, tandis qu’un autre vous invite à « Voir les détails ». C’est grâce à celui-ci que vous pourrez afficher la listes des apps qui requiert l’installation d’une nouvelle version sur votre téléphone.

C’est précisément à ce niveau que d’aucuns pourraient regretter le fonctionnement actuel. La route dans laquelle s’engage Google pourrait en perdre plus d’un.

Des actions groupées

L’onglet Gérer, lui, veut vous aider à réaliser rapidement des actions sur plusieurs applications à la fois. Une liste avec des cases à cocher permet en effet de sélectionner plusieurs apps de votre bibliothèque. Vous pourrez ainsi en quelques clics mettre à jour plusieurs d’entre elles, mais pas toutes, ou supprimer les apps que vous ne voulez plus voir dans votre collection en utilisant les filtres « Non installées » et « Supprimées ».

Pour rappel, votre bibliothèque d’applications sur le Play Store affiche toutes les apps que vous avez pu télécharger depuis la plateforme depuis la création de votre compte Google. Des services que vous utilisiez sur un ancien smartphone peuvent ainsi être affichés.

On comprend donc que Google veut donner plus d’outils aux utilisateurs du Play Store. Toutefois, on ne peut s’empêcher de penser que la firme de Mountain View semble avoir complexifié certaines tâches qui n’en avaient pas besoin.