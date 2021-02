Google Play Store : partagez vos applications sans connexion Internet grâce à Nearby Share

Nearby Share, le service de partage de proximité de Google, similaire à AirDrop, permet désormais de partager des applications entre utilisateurs sans connexion Internet, et ce, directement depuis le Play Store.

Nous évoquions en décembre l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité permettant d’envoyer et de recevoir des applications du Play Store en utilisant Nearby Share, le service de partage de proximité de Google sur Android. C’est désormais chose faite.

Intégré au Play Store

En plus de pouvoir échanger des fichiers, photos et vidéos, il est désormais possible de partager directement des applications depuis le Play Store et ce, sans connexion Internet. En effet, un nouvel onglet « Partager » est désormais disponible dans la section « Mes jeux et applications » du Play Store, permettant d’envoyer et recevoir des applications.

Partage sans connexion Internet

Le principal avantage de cette nouveauté est de pouvoir se passer d’une connexion internet. Il est ainsi possible d’envoyer des applications préalablement installées sur un appareil, sans avoir à télécharger de fichier APK manuellement.

Pour pouvoir s’échanger des applications, les deux utilisateurs devront se rendre sur la page dédiée du Play Store et activer l’accès à la géolocalisation, le Wi-Fi et le Bluetooth. Une fois ces conditions réunies, l’échange se fait d’un simple clic.