Pocophone F2 : une sortie en 2020 est à envisager

Le responsable de la marque Poco a publié puis supprimé un tweet dans lequel il laissait assez clairement entendre qu'un Pocophone F2 était dans les tuyaux pour l'année 2020.

En 2018, le Pocophone F1 faisait beaucoup parler de lui. Pour un tarif extrêmement concurrentiel, le smartphone profitait du meilleur SoC de l’époque : le Snapdragon 845. En plus de cela, il offrait une très grosse autonomie et une charge rapide vraiment efficace. En contrepartie, il fallait composer avec un dos en plastique et quelques concessions sur la partie photo. Puis, en 2019, nous n’avons eu aucune nouvelle d’un potentiel successeur Pocophone F2… jusqu’à très récemment.

En effet, comme observé par le site MySmartPrice, le patron de la marque Poco, Alvin Tse, a publié un tweet laissant entendre que sa marque allait lancer un nouveau produit en 2020. La publication en question a été supprimée depuis, mais grâce à l’outil WayBack Machine, il est toujours possible d’en consulter une capture d’écran.

« Vous en entendrez plus sur Poco en 2020 », lit-on dans le tweet supprimé d’Alvin Tse. Avec une petite pointe d’optimisme, on peut imaginer que la marque soutenue par Xiaomi concocte donc enfin un Pocophone F2, ou du moins un nouveau smartphone, peu importe son nom.

Snapdragon 865 ?

Or, si le responsable a supprimé sa publication, on peut également supposer qu’il était finalement trop tôt pour révéler des informations à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, il est bien compliqué de deviner la fiche technique éventuelle d’un Pocophone F2. Il y aurait tout de même fort à parier que le smartphone se dote du Snapdragon 865 fraîchement présenté par Qualcomm.