Qui prend les meilleures photos entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra ? Vous avez voté, voici les résultats du comparatif !

Qui est le meilleur en photo entre le Samsung Galaxy S25 Ultra (à droite) et le Xiaomi 15 Ultra (à gauche). // Source : Frandroid

Voici un duel de titans entre deux des meilleurs smartphones pour la photo. D’un côté, le Samsung Galaxy S25 Ultra. De l’autre, le Xiaomi 15 Ultra.

Un duel « ultra » disputé forcément avec deux appareils particulièrement polyvalent dans l’exercice grâce à leurs multiples capteurs photo.

Nous avons d’ailleurs déjà réalisé un comparatif point par point « Samsung Galaxy S25 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra ». En outre, vous pouvez lire nos avis complets sur les deux téléphones :

Mais nous voulions aller encore plus loin en vous soumettant un comparatif dédié à la qualité photo. Quel est le meilleur smartphone pour produire de beaux clichés ? Nous vous avons proposé de voter, il est temps de découvrir les résultats.

Spoiler alert ! Nous avons une égalité parfaite :

6 victoires pour le Samsung Galaxy S25 Ultra ;

6 victoires pour le Xiaomi 15 Ultra.

Les règles du comparatif photo

Ci-dessous, à chaque fois, deux photos de la même scène sont présentées : l’une prise avec le champion de Samsung, l’autre avec le porte-étendard de Xiaomi. Un slider permet de regarder les deux images côte à côte simultanément.

Par ailleurs, nous avions effacé les métadonnées des photographies et alterné aléatoirement la position des clichés. Le but était d’éviter les tentatives de triche pour celles et ceux qui voudraient favoriser leur chouchou. Il ne restait donc plus qu’à voter pour la « Photo 1 » (à gauche) ou la « Photo 2 » (à droite).

Meilleures photos : résultats des votes

Nous vous avions concocté 12 scènes à départager. Toutes les photos ont été prises sans jamais appuyer sur l’écran pour la mise au point ou l’exposition. Les téléphones ont donc fait leurs tambouilles automatiquement.

Grand-angle, jour

On commence avec une photo en grand-angle de la façade du théâtre de la Renaissance, à Paris.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Ultra grand-angle, jour

Pour la deuxième photo, même théâtre, mais en ultra grand-angle.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Grand-angle, nuit

La nuit tombe et nous éprouvons le mode grand-angle en faible luminosité.

Vainqueur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Ultra grand-angle, nuit

Toujours la nuit, place à la comparaison des modes ultra grand-angle.

Vainqeur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Portrait en intérieur

On passe sur le mode portrait en intérieur avec le collègue Arnaud.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Portrait en extérieur

Et c’est le sémillant JB de Survoltés qui se prête au jeu pour le mode portrait en extérieur.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Zoom optique, jour

Attaquons maintenant les zooms optiques en commençant par le grossissement x3 dans de bonnes conditions lumineuses.

Vainqueur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Zoom optique, nuit

On reste sur le zoom x3, mais de nuit cette fois-ci.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Plus gros zoom optique (fleur)

On monte d’un cran avec le deuxième niveau de zoom optique, mais sachez que les deux modèles ne se targuent pas du même facteur de grossissement ici (x5 chez Samsung et x4,3 chez Xiaomi).

Vainqueur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Plus gros zoom optique (façade)

On reste sur le même mode de prise de vue, mais sur une autre scène. Au lieu de la fleur, la façade du théâtre.

Vainqueur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Selfie

C’est l’heure désormais de juger la qualité du selfie.

Vainqueur : Samsung Galaxy S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Zoom x100 numérique

Et enfin, en guise de bonus, nous vous invitons aussi à voter pour le zoom x100 numérique que vous préférez. Sachez, à cet égard, que le Xiaomi 15 Ultra peut aller jusqu’à x120. Nous nous sommes limités à x100 pour ne pas que la différence avec le Samsung Galaxy S25 Ultra saute aux yeux.

Vainqueur : Xiaomi 15 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra

Nous glissons par ailleurs la photo ci-dessous pour que vous ayez une idée de ce que les zooms x100 représentent par rapport à la scène en grand-angle.

Voici la zone de la scène visée avec le zoom x100 des deux modèles. // Source : Frandroid

Dans les grandes lignes, les rendus du Xiaomi 15 Ultra plaisent plus sur les photos de jour et sur les portraits. Le Samsung Galaxy S25 Ultra domine sur les performances photo de nuit (sauf dans une situation), sur les zooms optiques et sur le selfie.