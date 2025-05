Une légende de Xiaomi pourrait revenir d’entre les disparus

Un Xiaomi Mix 5 pourrait voir le jour. Il relancerait ainsi une gamme iconique à l’arrêt depuis 2021.

Xiaomi Mix 4 // Source : Xiaomi

Avis aux nostalgiques : Xiaomi envisagerait de relancer sa gamme Mix iconique avec un Xiaomi Mix 5. On a donc de quoi espérer un étalage du savoir-faire de la marque chinoise en termes de design audacieux et sortant de l’ordinaire.

Rappelez-vous. Tout avait commencé avec le Xiaomi Mi Mix en 2016 (2017 en France) que nous qualifions de pionnier du look borderless. Il se démarquait en effet par son écran presque sans bordures — un bord bien large persistait sur le bas de l’appareil. Ce menton imposant logeait notamment la caméra frontale du Xiaomi Mi Mix. Il fallait alors retourner le smartphone pour prendre un selfie bien cadré.

Xiaomi Mi Mix

Venait ensuite le Xiaomi Mi Mix 2 puis surtout le Mi Mix 3 et son slider pour faire apparaître l’appareil photo frontal. Là encore, le but recherché était clair : un écran avec le moins de bordures possibles.

Xiaomi Mi Mix 3

Enfin, en août 2021, le Xiaomi Mix 4 était officialisé avec sa caméra frontale cachée derrière l’écran du smartphone. Notez que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, profitant de la même intégration, était présenté le même mois.

La présentation du Xiaomi Mix 4

Et après ? Après plus rien. Malheureusement, le Xiaomi Mix 4 de 2021 était le dernier modèle de la lignée des Xiaomi (Mi) Mix — le « Mi » des smartphones Xiaomi a disparu en 2021.

Un Xiaomi Mix 5 dans les tuyaux ?

Or, le leaker Digital Chat Station, bien connu sur Weibo, laisse entendre que Xiaomi continuerait de travailler sur cette gamme. Dans un message publié sur le réseau social chinois, il écrit que la technologie de la caméra sous l’écran continue « de faire l’objet d’itérations » et qu’elle atteint aujourd’hui le « plus haut niveau de l’industrie ».

Si la production en série n’a pas encore commencé, Digital Chat Station estime qu’elle devrait très vraisemblablement avoir lieu « en temps voulu ». C’est même à « 98,372 1 % » sûr, précise-t-il dans ce qui semble être un trait d’humour.

Une caméra parfaitement cachée dans l’écran ?

Dès lors, sur ce potentiel Xiaomi Mix 5, on peut imaginer une intégration plus soignée de la caméra dans l’écran pour la rendre invisible ou presque. Aujourd’hui, sur un Galaxy Z Fold 6 par exemple, la grille de pixels moins dense devant le capteur trahit forcément l’emplacement de celui-ci pour laisser passer la lumière.

La caméra cachée dans le grand écran du Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Frandroid

Quoi qu’il en soit, le retour en force de la gamme Mix, si elle a bien lieu, ne manquera pas d’attirer les regards. Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus… ou pas.