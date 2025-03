Fortnite : les tricheurs vont pouvoir revenir, mais à une condition

Réputé pour avoir une sévère politique anti triche, les développeurs de Fortnite veulent donner une seconde chance aux tricheurs occasionnels.

Matrix dans Fortnite // Source : Epic Games

Tricher, c’est pas joli joli et les développeurs de Fortnite sont là pour le rappeler à leurs joueurs. Actuellement, lorsqu’un joueur est repéré en situation de triche, il est tout simplement banni à vie du jeu. Une décision lourde de conséquences qui peut parfois présenter des erreurs. Pour y remédier, les équipes de d’Epic n’ont pas souhaité sanctionner de manière ludique leurs tricheurs à la manière de Valve qui les transforme en grenouilles sur Deadlock mais à opté pour une sévère mise à l’épreuve.

Pour aller plus loin

Marvel Rivals : une fonctionnalité toute simple pour éviter les tricheurs sur console

Une mise à l’essai d’un an

Le BON moment pour acheter le PS VR2 Le prix du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle 100 % confort de la PlayStation 5, est au plus bas. Replongez dans Gran Turismo 7, Horizon, Resident Evil Village ou No Man’s Sky dans des conditions inédites !

Les équipes derrière Fortnite dévoilent dans un billet de blog, vouloir créer plusieurs niveaux de mesures concernant la tricherie. À partir d’avril, lorsqu’un joueur sera surpris en train de tricher il ne sera plus automatiquement banni à vie. Il sera interdit de matchmaking pour une durée d’un an. Durant cette période, il lui sera possible de se connecter au jeu et d’accéder au chat écrit et vocal de ce dernier. Une longue période durant laquelle, Epic souhaite que les anciens tricheurs puissent « apprendre de leurs erreurs tout en punissant et en dissuadant la triche ». A l’issue de cette période si une seconde infraction est constatée, la sanction reviendra cette fois-ci à un bannissement à vie.

Avec cette solution, Epic Games souhaite faire la distinction avec des personnes qui se seraient adonnées à une triche occasionnelle ou ferait l’objet d’un « bug » de ceux qui les utilisent sciemment pour en faire commerce. Si ces décisions semblent lourdes, elles permettent à Fortnite d’offrir un mode compétitif plus sain, et évite de voir leurs jeux complètement vérolés par des tricheurs, comme cela peut être le cas sur Team Fortress 2, un jeu historique de Valve.