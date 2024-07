Valve vient à la rescousse de Team Fortress 2 après la gronde des joueurs

Les équipes de Valve réagissent après le review bombing qu'a subi l'une de leurs licences phare : Team Fortress 2. Laissé à l'abandon depuis 2016, le jeu se dote d'une riche mise à jour estivale.

Les équipes de Valve viennent enfin de mettre à jour l’une de leurs licences phares encore plébiscitées : Team Fortress 2. Ce jeu de tir à la première personne multijoueur sorti en 2007 attendait une mise à jour depuis 2016.

Redresser la barre

Cette mise à jour ne sort pas de nulle part. Elle fait suite à une pétition lancée sur les réseaux sociaux accompagnée du hashtag« #FixTF2 ». Ce sont plus de 350 000 joueurs qui ont signé pour se plaindre du nombre de bots sur le jeu, rendant ce dernier injouable. Entre triche, insultes racistes et homophobes, les joueurs ont sommé Valve de procéder à des modifications majeures en procédant à un boycott des microtransactions dans le jeu.

Une mise à jour riche

Ce sont dix nouvelles cartes communautaires qui prennent place dans le jeu : Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral et Burghausen. Burghausen est une carte particulièrement appréciée, car c’est la seconde carte du mode médiéval qui apparaît dans le jeu depuis 2010. D’autres cartes centrées sur la période des fêtes de Noël font également leur apparition dans le roster commun : Haarp, Frosty, Snowtower, Rumford et Hacksaw. Il y a par ailleurs une nouvelle malle de skins été 2024 contenant 23 nouveaux objets cosmétiques fabriqués par la communauté qui seront disponibles. Associé à ceci, l’on retrouvera quatre nouvelles provocations et 38 nouveaux effets inhabituels.

Ces mises à jour se centrent sur des nouveautés de gameplay et un aspect cosmétique. Les équipes indiquent également avoir corrigé une quantité massive de bugs. Si l’on peut apprécier que Valve ait mis à jour ce succès Steam vieux de 17 ans, on peut avoir de la réserve sur les prochains projets des équipes. En espérant que des leçons seront tirées de ce review bombing pour Deadlock son prochain jeu de shoot / MOBA à la troisième personne.