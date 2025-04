Test du Xiaomi Smart Projector L1 Pro : un vidéoprojecteur compact sous Google TV qui fait le job

Xiaomi renouvelle son offre de vidéoprojecteurs avec le L1 Pro et le L1, moins lumineux. Les deux appareils sont particulièrement compacts, Full HD et intègrent Google TV. Nous avons pu tester le Xiaomi L1 Pro et en voici nos impressions complètes.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro // Source : Xiaomi

Après une présentation officielle en Chine, la marque Xiaomi a profité du salon MWC 2025 de Barcelone pour annoncer la commercialisation à l’international de deux nouveaux vidéoprojecteurs. Le Xiaomi Smart Projector L1 et le Xiaomi Smart Projector L1 Pro. Les deux modèles ont la particularité d’être relativement compacts, à l’image du Xming Page One avec lequel ils partagent plusieurs caractéristiques techniques. Notez que c’est assez normal. En effet, la sous-marque de Formovie, Xming, est une joint-venture avec Xiaomi…

Pas aussi réduits dans leur format que le Xgimi MoGo 3 Pro, ils veulent tout de même offrir une certaine facilité d’utilisation, notamment grâce à un ensemble de corrections automatiques. Dotés de Google TV avec toutes les plateformes de streaming disponibles, dont Netflix, entre autres, ils souhaitent également proposer un large panel de sources de divertissement en plus de proposer une entrée HDMI pour les appareils externes, tels que les consoles de jeux ou les lecteurs Blu-ray.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs compacts et Full HD pas chers en 2025 ?

Les deux vidéoprojecteurs L1 et L1 Pro de Xiaomi proposent des caractéristiques techniques identiques à la seule différence de la capacité de luminosité. Comptez sur le fait que le L1 Pro propose, d’après la marque, 400 Lumens ANSI, (comme le Xgimi Elfin Flip au design plus original, par exemple) alors que la version L1 offre moitié moins. L’un et l’autre devront donc être principalement utilisés dans des environnements aussi sombres que possible.

Les deux embarquent la technologie d’affichage LCD exempte d’effets arc-en-ciel auquel certaines personnes sont sensibles. Ils sont tous les deux dotés d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth avec deux haut-parleurs de 5W pour l’audio. Voilà pour les présentations.

Mais que vaut exactement le Xiaomi L1 Pro ? Nous avons pu le tester pendant un petit moment et en voici notre verdict complet.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi Smart Projector L1 Pro Dimensions 210 mm x 189 mm x 128 mm Définition maximale 1920 x 1080 pixels Taille de l’écran 120 pouces Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 10 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Design, un boîtier compact facile à transporter

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro s’appuie sur un design relativement classique. Il s’agit en fait d’un boîtier qui fait 210 x 128 x 189 mm pour environ 2 kg.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cela permet de le transporter facilement d’une pièce à une autre. Ses lignes ressemblent beaucoup au Xming Page One (Formovie) avec des angles très arrondis et un gros hublot en façade pour la source de lumière.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’appareil profite d’un revêtement en simili-cuir sur une très grande partie de sa coque externe. Cela lui confère une certaine classe. En façade, il y a une large grille et donc un gros hublot pour la source lumineuse. Notez également la présence d’un petit capteur qui permet de faire les corrections d’image adéquats.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dessus, un seul et unique bouton permet d’allumer ou d’éteindre l’appareil. Dessous, il y a un pas de vis universel qui permet de le fixer sur un support idoine.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À ce titre, Xiaomi propose, en accessoire séparé, un support qui fait office de balancelle et qui permet d’incliner le vidéoprojecteur jusqu’à 360 degrés. Le support est parfaitement stable. Lors de notre test, seule une version crème de ce dernier était disponible, mais Xiaomi propose, désormais, un support dans le même ton foncé que le vidéoprojecteur.

support Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme les autres modèles de ce gabarit, l’appareil est livré avec un transformateur électrique. Il est assez compact, mais il faut le prendre en compte lors des déplacements.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Les connectiques

Exactement comme le Xming Page One, le L1 Pro propose une connectique relativement sommaire. On peut compter sur la présence d’un port HDMI, un port USB-A ainsi qu’une sortie casque et un connecteur d’alimentation.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le L1 Pro de Xiaomi est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Il supporte également la fonction Chromecast pour envoyer des contenus sans fil depuis un appareil sous Android. Il y a l’assistant Google alors que, pour utiliser Amazon Alexa, il faut avoir une enceinte connectée à proximité.

La télécommande

Deadpool & Wolverine dispo 9 mois après sa sortie ciné Retrouvez désormais les films des Studios Disney en streaming sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma : Deadpool & Wolverine, déjà disponible sur Disney+, et Alien : Romulus dès le 16 mai.

D’une taille très modeste, la télécommande du vidéoprojecteur est pratique bien qu’elle ne soit pas rétroéclairée, ce que nous regrettons toujours un peu. Il y a un bouton pour déclencher l’assistant vocal (le microphone est dans l’appareil et pas dans la télécommande) et un bouton directionnel permet de naviguer dans les menus.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le volume est géré par un bouton double. Enfin, notez aussi la présence d’une touche d’accès direct à Netflix et une autre pour lancer YouTube.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro L’écran

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro est livré sans écran. Cela laisse le choix pour écran, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 400 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro L’installation, facile à faire

Comme évoqué en introduction, l’installation du vidéoprojecteur L1 Pro est très facile. En effet, il suffit de le positionner relativement en face du mur ou de l’écran et l’appareil utilise les différentes fonctions de correction pour adapter l’image au mieux. Le offset est neutre, ce qui signifie que le centre de l’image est au niveau du vidéoprojecteur. Ensuite, la correction du trapèze ainsi que la mise au point sont automatiques. Elles corrigent l’image aussi souvent que l’on bouge l’appareil. Un alignement automatique peut être effectué si on dispose d’un écran. En outre, notez également la fonction d’évitement d’obstacles qui adapte l’image si un élément vient se placer dans la zone de projection.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme tous les autres vidéoprojecteurs, le L1 Pro est capable de projeter vers l’avant, vers l’arrière, avec la tête vers le haut ou vers le bas.

Il n’y a pas de zoom et la taille de l’image dépend donc de sa distance avec la surface de projection. Le rapport de projection est de 1.21:1. Avec un recul de 1,5 m par rapport à l’écran, l’image fait 126 cm de base et environ 147 cm de diagonale. Pour obtenir une image de 100 pouces de diagonale, comptez sur un recul de 270 cm. Pour 3 m de base, il faut placer l’appareil à environ 3,60 m de l’écran ou du mur. Rappelons que le projecteur utilise la technologie LCD qui ne produit pas de cadre (ou bordure) à la différence des modèles DLP.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro L’interface, Google TV à la manœuvre

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le L1 Pro est animé par le système Google TV. Il affiche donc une page d’accueil avec différents menus et des contenus suggérés qui viennent s’agréger au fil de l’utilisation de l’appareil. On peut aisément reprendre un programme en cours de lecture, par exemple. Un bandeau affiche les applications préinstallées et celles qu’on installe en plus.

Pour aller plus loin

Google TV : rubriques, paramètres, fonctions… Tout savoir sur l’interface aux milliers d’applications

Comme évoqué un peu plus haut, on peut compter sur toutes les plateformes de streaming qui sont préinstallées, y compris Netflix, Prime Video, Mycanal, Apple TV+, Disney+, etc. Si cela ne suffit pas, il est possible de lancer l’interface de téléchargement d’applications pour trouver celles qui vous manquent.

Les menus pour les réglages sont assez classiques pour ce type d’appareil. Il y en a un qui permet de configurer l’image et d’ajuster les paramètres. La navigation est relativement fluide.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xiaomi Smart Projector L1 Pro L’image en mode subjectif

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro est doté d’une puce LCD, exactement comme le Xming Page One et contrairement à de très nombreux projecteurs bon marché. Il affiche une image avec une définition Full HD.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La marque recommande un usage pour une image qui fait entre 60 et 100 pouces, mais on peut monter jusqu’à 120 pouces, officiellement, au détriment de la luminosité. Plus vous approchez l’appareil du mur ou de l’écran et plus la luminosité est importante, voir les mesures un peu plus bas.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les images produites par l’appareil sont agréables et douces à l’œil. Elles sont empreintes d’un certain naturel, ce qui n’est pas pour déplaire. Le contraste n’est pas extraordinaire, mais correct. Autant que faire se peut, privilégiez une utilisation avec un maximum d’obscurité. Toutefois, on peut l’utiliser dans une pièce légèrement éclairée, mais le rendu parait alors nettement délavé, pouvant cependant suffire pour la projection d’une présentation, par exemple.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si le projecteur est facile à installer, compact et disposant de nombreuses fonctions de corrections d’image, on peut être moins exigeant sur la qualité d’image qui, finalement, pourra satisfaire de nombreux utilisateurs. Pour des cinéphiles, le verdict est plus délicat. La gestion des contenus HDR est correcte sur la plupart des contenus, même si parfois on perd des détails, notamment sur certaines mires, difficiles à rendre pour ce type d’appareil ayant ses limites en termes de luminosité.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Le L1 Pro propose des images rapides de bonne qualité. Aucun effet de judder n’a été constaté et les travelings sont réalisés avec une certaine justesse. En outre, les contours des objets sont assez bien traités. La mise à l’échelle est plutôt satisfaisante pour un appareil à ce prix.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’effet Arc-en-ciel

L’image produite n’est absolument pas empreinte d’un effet d’arc-en-ciel. Merci le panneau LCD. Ce phénomène est présent sur tous les vidéoprojecteurs qui utilisent la technologie DLP de Texas Instruments, mais les modèles LCD en sont totalement exempts. La visibilité de ce phénomène dépend de la sensibilité du spectateur et peut survenir en donnant l’impression de voir de petits arcs-en-ciel (rouge/vert/bleu) sur les contours des objets lumineux sur des fonds sombres, voire sur certains sous-titres, par exemple.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Les mesures, sondes à l’appui

Sans grande surprise, le L1 Pro propose exactement les mêmes options d’optimisation de l’image et les mêmes modes d’image. Il est ainsi possible de choisir entre les modes Utilisateur, Standard, Couleurs vives, Sport, Film et Jeu (uniquement disponibles pour les sources externes). Ce sont les mêmes configurations pour les contenus SDR et HDR.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Concernant les options, notez la possibilité de jouer sur la température des couleurs, la fonction d’optimisation DNR (Digital Noice Reduction) et MPEG NR (idem) pour réduire le bruit numérique, le cas échéant. On peut aussi activer une fonction pour régler les couleurs de la chair et étirer le bleu, si nécessaire. Les couleurs peuvent également être ajustées ainsi le gamma. Notez enfin que la balance des blancs peut s’effectuer sur 11 points, ce qui n’est pas négligeable et permet ainsi de calibrer au mieux l’appareil. Car, en effet, avec les réglages proposés par défaut, il faut dire qu’une optimisation est bienvenue.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ainsi, avec le mode Film, celui qui permet d’obtenir les résultats s’approchant le plus d’un rendu « cinéma », les mesures ne sont pas extraordinaires. La fidélité des couleurs n’est pas exacte, car le Delta E moyen est de 7,05, selon nos mesures, ce qui est nettement supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée.

En outre, le gamma moyen a quant à lui été mesuré à 2,5, ce qui est supérieur à la valeur attendue qui est de 2,4, pour les conditions du test (sombres), mais reste acceptable malgré tout, d’autant que le suivi de la courbe de référence, est relativement proche, même si nous avons déjà vu beaucoup mieux. Concrètement, cela signifie que le projecteur a tendance à proposer une image qui est plus lumineuse que ce qu’elle devrait être. La température moyenne des couleurs a été relevée à 7358 K, ce qui est bien plus chaud que la température idéale de 6500 K.

Mesures Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, toujours en mode Film, la fidélité des couleurs n’est pas tout à fait au rendez-vous, puisque nous avons relevé un Delta E moyen de 4,38. Concernant la luminosité, avec le vidéoprojecteur placé à 1,5 m de distance par rapport à l’écran, le pic de luminosité est de 156 cd/m² contre 111 cd/m² mesuré pour le Xming Page One (officiellement 400 Lumens ANSI pour le Xiaomi et 320 Lumens pour le Xming).

Là aussi, la valeur est légèrement plus élevée qu’avec le vidéoprojecteur nomade de Xgimi. Lorsque l’image fait 100 pouces de diagonale, nous avons relevé une luminosité de 53 cd/m², ce qui est légèrement plus que sur le Xgimi MoGo 3 Pro (38 cd/m² dans les mêmes conditions).

Mesures Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives très faibles de 53,2% et 38,78%.

Mesures Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Gaming, correct, mais peut mieux faire

Pour la partie jeu vidéo, le L1 Pro dispose d’un mode d’image Jeu. Activé, nous avons pu mesurer un temps de retard à l’affichage de 43,1 ms. Plus le chiffre est bas et meilleur c’est. Cela correspond à un peu moins de 3 images de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l’action se déroule à l’écran. Cela reste toutefois meilleur qu’avec le MoGo 3 Pro de Xgimi (94,7 ms dans les mêmes conditions). Le Xming Page One avait été flashé à 61,9 ms. La définition Full HD est juste limite pour jouer dans de bonnes conditions. Le L1 Pro ne supporte pas les fréquences supérieures à 60 Hz, accusant donc certaines restrictions pour les consoles de jeu. Au-delà de ses chiffres, l’expérience n’est pas totalement désagréable et on peut utiliser le vidéoprojecteur pour jouer seul ou avec des amis.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, toujours en mode Jeu, la fidélité des couleurs est acceptable, mais pas optimale avec un Delta E à 4,43. La luminosité est sensiblement la même qu’en mode Film.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Audio : un son un peu caverneux

Exactement comme sur le Xming Page One, le L1 Pro dispose d’un système audio intégré de 2×5 watts sur ce modèle diffusant depuis la partie supérieure à l’arrière. Le projecteur est compatible Dolby Audio mais pas au-delà. Le son reste clair, bien pour les dialogues (une option permet de renforcer ces derniers), mais nettement caverneux.

Xiaomi L1 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les sons d’arrière-plan sont plutôt satisfaisants et on peut profiter malgré les chiffres sur le papier d’une certaine puissance. Ne comptez toutefois pas sonoriser un grand salon, mais pour une chambre, cela peut suffire.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Consommation et nuisance sonore raisonnables

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro consomme 84 watts en mode Film avec une mire blanche à 100 %. Cette mesure est donc raisonnable pour un tel dispositif. Concernant la nuisance sonore, nous avons mesuré un bruit de 36 dB en moyenne collé au vidéoprojecteur (mode Film) et, à 2 m, on entend encore l’appareil. Le vidéoprojecteur n’est donc pas des plus discrets.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Xiaomi Smart Projector L1 Pro est disponible pour un prix conseillé de 399 euros lors de son annonce officielle.