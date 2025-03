Xiaomi Smart Projector L1 Pro et L1, compacité et simplicité au rendez-vous à partir de 200 euros

Xiaomi élargit sa gamme de projecteurs avec deux nouveaux modèles compacts qui misent sur l’intelligence artificielle et la simplicité. Les Smart Projector L1 et L1 Pro proposent des fonctionnalités automatisées et se veulent extrêmement abordables.

Lors du MWC 2025 de Barcelone, la marque Xiaomi a annoncé officiellement l’arrivée sur le marché en France de deux nouveaux vidéoprojecteurs. Il s’agit de modèles compacts qui veulent être très facilement utilisables et abordables. Baptisés Smart Projector L1 et L1 Pro, ces deux appareils symbolisent aussi la stratégie du fabricant chinois d’intégrer des technologies intelligentes dans l’ensemble de son écosystème.

Des fonctions automatiques d’optimisation de l’image

Ainsi, les nouveaux vidéoprojecteurs Xiaomi Smart Projector L1 Pro et L1 proposent un système d’adaptation automatique à l’environnement. Équipés d’une caméra HD couplée à un algorithme d’intelligence artificielle, ces projecteurs analysent en temps réel l’espace de projection pour optimiser l’affichage. Cette technologie permet notamment la mise au point automatique, garantissant une image nette sans intervention manuelle de l’utilisateur. Parmi ses capacités d’ajustement automatique, notez la présence d’une fonction d’évitement d’obstacles intelligent. Le projecteur identifie ainsi les éléments présents sur la surface de projection (cadres, interrupteurs, meubles) et ajuste automatiquement la taille et la forme de l’image pour les contourner.

On peut également compter sur une correction automatique de la distorsion. En outre, que le projecteur soit placé en angle ou sur une surface non parfaitement perpendiculaire au mur, l’image est automatiquement redressée pour offrir un rectangle parfait. Cette technologie élimine les déformations trapézoïdales.

Ainsi, les manipulations nécessaires pour obtenir une image optimale sont réduites au minimum. Cela évite notamment aux utilisateurs peu familiers avec les réglages techniques de profiter immédiatement et sans effort de leurs contenus.

Deux modèles avec des pics de luminosité différents

Si les deux projecteurs partagent une base technologique commune, ils se différencient par plusieurs caractéristiques techniques essentielles qui justifient leur positionnement dans la gamme. Ainsi, le Smart Projector L1 Pro, plus avancé, affiche une luminosité de 400 Lumens ISO, selon la marque. Cette mesure, qui correspond à la luminosité réelle perçue par l’utilisateur, permet au projecteur de produire des images suffisamment lumineuses pour être utilisées dans des pièces modérément éclairées. Cette puissance lumineuse, bien que modeste comparée aux projecteurs fixes traditionnels, reste appréciable pour un appareil compact et portable.

L’expérience audio s’appuie sur un système Dolby Audio composé de deux haut-parleurs de 5 watts chacun. Cette configuration stéréo offre une puissance sonore suffisante pour une utilisation en petit comité, sans nécessiter systématiquement le raccordement d’enceintes externes.

Le modèle standard L1 propose quant à lui une luminosité réduite de moitié, avec 200 Lumens ISO, d’après Xiaomi. Pour celui-ci, il est largement conseillé de privilégier une utilisation dans des pièces obscurcies ou pendant la soirée. Son système audio Dolby intègre deux haut-parleurs de 3 watts.

Les deux modèles fonctionnent avec le système Google TV. Ils sont donc parfaitement aptes à vous proposer une très large palette d’applications de streaming dont les plateformes les plus populaires incluant Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Ils sont compatibles Chromecast permettant ainsi d’envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile. Il est Wi-Fi et Bluetooth. La définition de l’image est Full HD, pour les deux modèles. Ils sont capables de projeter une image d’une diagonale de 120 pouces. Comptez sur un poids de 2 kg pour le L1 Pro avec des dimensions de seulement 210 x 128 x 189 mm. Il est aussi peu encombrant que le Xming Page One, par exemple avec lequel il partage le design. Le L1 mesure 118 x 142 x 176 mm pour un poids de 1,2 kg. Les deux appareils disposent d’un port HDMI compatible eARC, d’un port USB et d’une prise casque.

Disponibilité et prix des vidéoprojecteurs Xiaomi L1 et L1 Pro

Le nouveau vidéoprojecteur Xiaomi L1 est disponible pour un prix de seulement 200 euros tandis que le modèle Smart Projector L1 Pro sera proposé à partir de la fin du mois d’avril pour un tarif de 400 euros environ.