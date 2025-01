Test du Xgimi Elfin Flip : un vidéoprojecteur ultra compact qui se replie sur lui-même

La marque Xgimi diversifie les formats de ses vidéoprojecteurs avec les récents MoGo 3 Pro et Elfin Flip, présentés lors du salon IFA 2024, qui sont des modèles compacts dont les dimensions sont plus réduites que les Aura 2, Horizon S Pro, Horizon S Max ou Horizon Ultra, par exemple.

Le Elfin Flip a la particularité d’être monté sur un support qui lui permet d’offrir une inclinaison pouvant atteindre 150 degrés facilitant ainsi son installation, en plus de pouvoir compter sur des fonctions automatiques de correction d’image pour un positionnement optimal en quelques secondes.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers en 2024 ?

Doté d’une source LED avec la technologie DLP, il promet une luminosité de 400 Lumens ISO avec une définition d’image Full HD, comme la grande majorité des modèles compacts à l’exception du LG Cinebeam Q (Ultra HD simulée). Le projecteur est équipé d’un système audio, en plus d’une compatibilité Bluetooth et fonctionne grâce à un système propriétaire incluant quelques applications de streaming dont Netflix, YouTube et Prime Video.

Le Xgimi Elfin Flip est moins cher que le MoGo 3 Pro et comme son grand frère cylindrique, il vient concurrencer les Nebula Capsule 3, Nebula Capsule Air, BenQ GV50, Samsung The Freestyle 2 ou encore le Epson EF-22 et Epson EF-21, par exemple.

Mais que vaut-il exactement ? C’est ce que nous avons voulu savoir au cours d’un test complet.

Xgimi Elfin Flip Fiche technique

Modèle Xgimi Elfin Flip Dimensions 218 mm x 235 mm x 64 mm Définition maximale 1920 x 1080 pixels Taille de l’écran 150 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 6 watts Sortie audio Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Xgimi OS Fiche produit

Le vidéoprojecteur Xgimi Elfin Flip testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Xgimi Elfin Flip Design : original avec une balancelle

Si le MoGo 3 Pro propose un design original, c’est encore plus le cas pour le Elfin Flip. En effet, celui-ci se présente sous une forme inédite lorsqu’il est en position fermée et servant de base à balancelle.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ainsi, lorsqu’on veut se servir de l’appareil, il suffit de l’incliner. Cette base peut également être utilisée pour porter le vidéoprojecteur. Le support permet une inclinaison de 150 degrés vers le haut ou vers le bas.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le Elfin Flip arbore un coloris beige, un peu comme le MoGo 3 Pro. Ses finitions sont impeccables et nous n’avons pas constaté de défaut particulier sur le modèle prêté pour réaliser nos tests.

Comptez sur des dimensions de 235 x 218 avec une base de 64 mm et un poids de seulement 1,18 kg. Notez également la présence d’un pas de vis universel sous la base qui permet de fixer le projecteur. Ce dernier permettra d’incliner un peu plus l’appareil, le cas échéant.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme les autres modèles de ce gabarit, l’appareil est livré avec un transformateur électrique. Il est assez compact, mais il faut le prendre en compte lors des déplacements.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xgimi Elfin Flip Les connectiques

Toutes les connectiques sont disponibles à l’arrière de l’appareil. Il y a le minimum. On trouve ainsi un port USB-A pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe ainsi qu’un port HDMI. Dommage qu’il n’y ait pas de prise casque, ce que certains peuvent regretter.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le connecteur d’alimentation est situé sous l’appareil.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le fabricant a eu le souci du détail en proposant une petite partie terminale de la même couleur que l’appareil. Sinon, notez que le Xgimi Elfin Flip est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Il peut donc servir d’enceinte connectée pour recevoir de la musique depuis un appareil mobile, par exemple.

L’écran

Le vidéoprojecteur Elfin Flip est livré sans écran. Cela laisse le choix pour écran, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 400 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Xgimi Elfin Flip L’installation : incliné, c’est installé

L’installation du Elfin Flip est très facile. Comme le MoGo 3 Pro, il profite de son système d’inclinaison avec son support de type balancelle pour trouver l’angle optimal. Comme les autres modèles compacts, il intègre toutes les fonctions automatiques de correction d’image. Il ajuste donc le trapèze et la netteté de l’image tout seul, à la partir du moment où on le bouge. Ces opérations peuvent être réalisées à chaque démarrage, mais aussi à chaque fois qu’on le bouge, si nécessaire. Nous avons pu voir que son autofocus est précis. Il y a une fonction d’évitement des obstacles présents sur un mur si un tableau est accroché au mur, par exemple. L’optimisation complète de l’image est réalisée en une petite dizaine de secondes.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Bien entendu, si les réglages automatiques ne sont pas satisfaisants (ce qui est très rare d’après nos tests), on peut entrer dans les paramètres afin de corriger manuellement les réglages de l’image. Un étalonnage pour l’autofocus et le trapèze est possible. Une fonction de protection oculaire est également disponible pour couper immédiatement le faisceau lumineux si on passe devant l’objectif.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le Xgimi Elfin Flip n’est pas capable de s’adapter à la couleur du mur. Concrètement, cela aurait pu signifier que, si votre mur est jaune, bleu ou vert, il va ajuster les couleurs pour que celles-ci soient les plus fidèles possibles en compensant sa propre colorimétrie.

Pour l’installation, typiquement, ce vidéoprojecteur peut être installé sur une table basse, devant soi, sur un support adapté voire sur le trépied prévu à cet effet. Officiellement, la taille d’image maximale est de 150 pouces en diagonale.

Il y a un zoom numérique (avec une réduction jusqu’à 50% de la taille de l’image) et la possibilité de déplacer l’image, le cas échéant. Une rotation peut également être réalisée, si besoin.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Exactement comme le MoGo 3 Pro, le ratio de projection est de 1,2:1. Au-delà des chiffres, cela signifie qu’il lui faut un recul de 270 cm par rapport au mur ou à l’écran pour afficher une image de 100 pouces en diagonale. Pour couvrir une toile de 300 cm de base, comptez sur un recul de 390 cm. L’offset est positif, ce qui veut dire que l’image est projetée légèrement plus haute que sa base.

Xgimi Elfin Flip L’interface : Xgimi OS aux commandes

Contrairement à la grande majorité des vidéoprojecteurs qui sont actuellement disponibles, le Xgimi n’embarque pas Google TV.

Pour aller plus loin

Google TV : rubriques, paramètres, fonctions… Tout savoir sur l’interface aux milliers d’applications

Ici, on a droit à un système propriétaire développé par Xgimi. Il s’ouvre avec une interface d’accueil qui propose une bande d’applications. Parmi celles-ci, il y a Netflix, YouTube, Prime Video, les paramètres et un lecteur de médias. Il est possible d’accéder à une boutique d’applications, mais il faut dire que celle-ci est très loin d’être aussi fournie que les autres systèmes.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sous le bandeau des applications, il y a une autre bande qui permet de reprendre la lecture des médias déjà débutés.

Tout en haut de l’interface d’accueil, il y a un onglet intitulé Xgimi TV. Celui-ci permet d’accéder à des contenus disponibles au sein de chaînes IPTV gratuites. Un guide des programmes permet de voir les films ou les séries qui sont diffusés.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour en revenir à la boutique d’applications, sachez qu’elle est particulièrement pauvre. Elle se limite à une application App Store de Xgimi, Xgimi Wall pour diffuser des images animées ou non, Musique pour lire des titres audio, un assistant de projection et un navigateur de fichiers. Dans l’App Store de Xgimi, il y a plusieurs applications dont Disney+ et Plex (permettant de lire des contenus multimédia via un réseau partagé) mais pour le reste, les propositions sont toutes anglophones et assez exotiques.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Concernant les paramètres, le Eflin Flip propose plusieurs vignettes dont l’interface fait un peu penser aux vignettes que l’on trouve sous Google TV. Il est ainsi possible de configurer la distorsion, la mise au point, le zoom et le décalage de l’image, mais également de paramétrer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. C’est aussi dans ce menu qu’on peut choisir la source d’image.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un menu plus complet est ensuite disponible. Celui-ci se présente sous la forme d’une colonne affichant plusieurs options : correction de l’image, image et son, réseau, signal et général.

Notez un temps de démarrage de 5 secondes environ pour sortir l’appareil de sa veille.

Xgimi Elfin Flip L’image en mode subjectif, des environnements sombres à privilégier

Exactement comme le MoGo 3 Pro, le vidéoprojecteur Elfin Flip utilise une source de lumière LED avec un système DLP et une puce DMD de 0,23 pouce. Cela lui permet non seulement de revendiquer des couleurs flatteuses et une bonne durée de vie pouvant atteindre 25 000 heures, selon Xgimi. Comme pour les concurrents à l’exception du LG Cinebeam Q (définition Ultra HD simulée), le vidéoprojecteur propose une image ayant une définition Full HD soit 1920 x 1080 pixels. À cause de la technologie DMD, il y a des bords gris formant un cadre. Ce dernier reste toutefois contenu à 2 cm environ pour une image parfaitement rectangulaire avec un recul de 2 mètres.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’image du MoGo 3 Pro, ce modèle est limité au contenu HDR10 ne supportant pas les programmes HDR dynamiques (HDR10+ et HDR Dolby Vision), ce qui est regrettable. C’est également le cas de la concurrence. Il n’est pas compatible 3D.

En SDR ou HDR, plusieurs modes d’images sont disponibles : Film, Jeu, Personnaliser, Performances et Standard. Pour chacun, il est possible de régler la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté. Le niveau de la réduction de bruit peut également être modulé ainsi que la température de couleur (pour obtenir une teinte plus chaude, neutre ou plus froide). Dans ce dernier paramètre, on peut jouer sur le gain des trois couleurs primaires. Voilà pour les seuls réglages possibles. Impossible de moduler la balance des blancs, ce qui est un peu regrettable pour les plus exigeants bien que ceux-ci peuvent se tourner vers le MoGo 3 Pro de la marque qui permet une configuration plus poussée.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec le mode d’image Film, les images produites par le Elfin Flip sont relativement satisfaisantes. On peut tout de même constater, même sans être un expert, que le rendu est assez froid, avec les réglages par défaut. Les couleurs sont un peu saturées et peuvent paraitre un peu trop vives dans certains cas. Toutefois, on peut apprécier une bonne reproduction des tons chairs et des dégradés agréables à l’œil. Le spectacle est très loin d’être mauvais et vu le gabarit de l’appareil et sa facilité d’installation, le résultat est assez bon.

Avec des contenus HDR, certains détails peuvent se perdent surtout lorsqu’il s’agit d’afficher des séquences particulièrement lumineuses ou sombres.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut également observer un niveau de bruit numérique, notamment dans ces derniers cas. Là où le projecteur a finalement le plus de mal, c’est à produire des noirs profonds à cause de son contraste qui n’est pas élevé et de sa luminosité limitée. C’est le même cas sur le MoGo 3 Pro, à peu de chose près. Il faut donc privilégier des séances avec un maximum d’obscurité.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Les scènes comportant des objets bougeant rapidement sont relativement bien gérées même si on peut constater quelques décrochages de temps à autre. Un peu comme avec le MoGo 3 Pro, cela manque de fluidité, mais on peut toutefois s’en satisfaire si on n’est pas trop exigeant. Notez ici l’absence de la technologie MEMC qui aurait pu aider.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, la mise à l’échelle est convaincante, de notre point de vue, bien que limitée à du Full HD.

L’effet Arc-en-ciel

S’agissant d’une technologie de projection DLP, ce vidéoprojecteur offre une image qui souffre d’un effet d’arc-en-ciel. Toutefois, il est assez peu prononcé. Les personnes qui y sont sensibles peuvent cependant remarquer l’apparition de quelques artefacts de temps à autre sur certains points clairs ainsi que sur quelques sous-titres.

Xgimi Elfin Flip L’image mesurée

Pour nos mesures, nous avons sélectionné le mode Film qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. En SDR, le taux de contraste natif de seulement 274:1 contre 330:1 pour le MoGo 3 Pro. Comme ce dernier, cette valeur est très faible. Aucune option de contraste dynamique n’est disponible et ici, les noirs paraissent plutôt gris. Il faut donc privilégier un environnement le plus sombre possible. En outre, le gamma moyen a été relevé à 1,83, ce qui est nettement en dessous de la valeur attendue (2,4 pour des conditions sombres). La courbe de référence est suivie de manière assez chaotique avec beaucoup de cassures, selon les valeurs de gris.

Pour ce qui est de la température moyenne des couleurs, les mesures ont révélé une moyenne de 9390 K, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport à la valeur attendue qui est de 6500 K. À l’image, cela se traduit par des scènes qui paraissent beaucoup plus froides que ce qu’elles devraient être.

Concernant la fidélité des couleurs, le MoGo 3 Pro n’avait pas vraiment donné satisfaction avec un Delta E moyen de 6,43. Ici, c’est encore pire puisque nous avons relevé une moyenne de 10,60 donc très supérieure au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Il y a donc des optimisations à trouver pour obtenir des couleurs réellement fidèles.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, c’est encore le mode Film qui permet d’avoir les rendus les plus acceptables. Concernant la fidélité des couleurs, c’est un peu mieux qu’en SDR, mais encore loin d’être optimal. Le Delta E moyen est de 6,77, encore bien supérieur au seuil. Pour une image qui fait 100 pouces en diagonale, le pic de luminosité a été relevé à 40 cd/m². Ce pic passe à 117 cd/m² lorsque le vidéoprojecteur est placé à 1,5 m de l’écran, soit des valeurs sensiblement proches de celles obtenues avec le MoGo 3 Pro.

Toutes les mesures ont révélé des cassures sur la luminance, ce qui n’est pas très bon signe signifiant une gestion de luminosité qui n’est pas régulière.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives et respectables de 85,76% et 72,07%. Disons que c’est plutôt correct pour un tel vidéoprojecteur.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xgimi Elfin Flip Le gaming, de belles prestations

Pour la partie jeu vidéo, le Eflin Flip offre la possibilité d’activer le mode d’image Jeu dans ses paramètres. Le temps de retard à l’affichage est alors de seulement 22 ms. Ce chiffre est particulièrement remarquable pour un vidéoprojecteur compact. Cela représente un peu plus d’une image de retard. Des modèles bien plus chers font moins bien.

La définition Full HD est juste limite pour jouer surtout on est habitué à avoir des images UItra HD, même simulées. On peut toutefois s’en satisfaire. Comme pour le mode Film, le mode d’image Jeu ne renvoie pas une excellente fidélité des couleurs puisque nous avons mesuré un Delta E moyen de 8,01, encore bien supérieur au seuil de 3. Le rendu est un peu trop saturé.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le Elfin Flip ne supporte pas les fréquences supérieures à 60 Hz, accusant donc certaines restrictions pour les consoles de jeu. Au-delà de ses chiffres, un peu comme sur le MoGo 3 Pro, l’expérience n’est pas totalement désagréable et on peut utiliser le vidéoprojecteur pour jouer de manière ponctuelle. L’appareil a accepté la connexion avec une console de jeu Xbox de Microsoft sans broncher et s’est même d’afficher une compatibilité avec les contenus Ultra HD.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xgimi Elfin Flip L’audio, un son clair

Pour le son, il y a deux haut-parleurs de 3W chacun contre 5W pour le MoGo 3 Pro. Avec une telle configuration, il ne faut pas s’attendre à faire trembler les murs ni même déranger les voisins. À faible volume, on peut toutefois apprécier une certaine intelligibilité des dialogues, mais dès qu’on monte un peu, le système ne tient pas et empreint alors de sérieuses distorsions. Le son manque cruellement de chaleur, se révélant très clair. Les haut-parleurs peuvent toutefois servir pour des personnes peu exigeantes et dans de petits environnements.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Xgimi Elfin Flip Consommation et nuisance sonore

Avec une mire blanche qui couvre la totalité de la surface d’affichage, le vidéoprojecteur consomme 48W, ce qui est très raisonnable, très légèrement plus que le MoGo 3 Pro.

En termes de nuisance sonore, nous avons relevé une mesure moyenne de 34 dB en fonctionnement, c’est assez peu pour l’utiliser, même avec une relative proximité. Le Eflin Flip est donc très discret.

La télécommande

La télécommande livrée avec le vidéoprojecteur Elfin Flip est strictement identique à celle qui accompagne le MoGo 3 Pro. Elle est donc très légère et compacte. Fonctionnant grâce à deux piles AAA, elle est Bluetooth ce qui évite d’avoir à pointer l’appareil pour obtenir une réaction à l’image. Aucun système de rétroéclairage ici, mais elle tente de se rattraper grâce à une organisation relativement ergonomique. Les touches sont assez petites, surtout les quatre qui sont situées au haut et dont trois permettent d’accéder directement aux plateformes YouTube, Netflix, Prime Video. La quatrième est personnalisable permettant d’accéder rapidement à certaines fonctions de l’appareil.

Xgimi Elfin Flip // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gestion du volume passe par le bouton oblique qui est dans la partie centrale de la télécommande. Un microphone intégré permet de passer des commandes vocales.

Xgimi Elfin Flip Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Xgimi Elfin Flip est disponible pour un prix de 299 euros.