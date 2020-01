Le Xiaomi Pocophone F2 se confirmerait pour cette année

Après un Pocophone F1 qui est devenu le meilleur rapport performances/prix de 2018, Xiaomi est resté silencieux sur la marque au cours de l'année 2019. L'entreprise viendrait cependant de déposer le nom Pocophone F2, sous-entendant son intention de lancer le smartphone cette année.

Le Pocophone F1 a fait grand bruit au cours de l’année 2018. Il faut dire qu’en privilégiant sa fiche technique avant tout, quitte à offrir une coque en plastique, la marque Poco a réussi à fournir le meilleur rapport performances/prix du marché à un tarif très accessible.

En 2019 cependant, la marque s’est tue, et ne nous a pas offert de successeur. Certains pensaient qu’elle ne reviendrait pas, faute de la nouvelle indépendance acquise par Redmi. Alvin Tse a cependant rassuré en disant que l’aventure n’était pas terminée pour Poco.

Le Pocophone F2 ne devrait plus tarder

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle preuve qu’un Pocophone F2 serait bien prévu en 2020. L’utilisateur de Twitter « _the_tech_guy » prétend en effet avoir repéré le dépôt de la marque Poco F2 auprès des autorités chinoises.

Fait important si c’est avéré : ce dépôt suivrait le même comportement que l’arrivée de la marque en 2018, qui avait enregistré son nom et son premier appareil dans l’année également avant de sortir le Pocophone F1. Ainsi, il tendrait à confirmer que l’appareil sera présenté sous peu et sortira bien en 2020. Cependant, cette source nous est inconnue et il ne nous est pas possible d’accéder à ce dépôt de marque : mieux vaut rester sur ses gardes donc.

Reste à savoir ce que Poco nous prépare. En 2018, la tendance « borderless » faisait ses débuts et le Pocophone F1 intégrait une encoche. Ceci étant, il faisait des sacrifices sur la finesse de ses bordures et sur sa coque (en plastique) pour réussir à tenir un tarif très agressif.

En 2020, difficile de savoir ce qui serait le moins cher pour l’entreprise. Un écran sans poinçon avec une caméra motorisée ? Une coque en verre ? Nous avons hâte de découvrir si Poco arrivera une nouvelle fois cette année à nous surprendre.