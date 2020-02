Voici le Vivo Apex 2020 : caméra sous l’écran ultra incurvé, zoom alléchant et puissante charge sans fil

Le Vivo Apex 2020 vient d'être officiellement présenté. Ce concept phone a pour objectif de faire l'étalage des innovations de son constructeur avec un capteur photo sous l'écran, un zoom optique continu, une caméra gimbal et une recharge rapide sans fil de 60 W.

Voici un petit moment que l’on en parle : le Vivo Apex 2020 a été officialisé. Cette annonce normalement prévue pour le MWC 2020 a finalement été un peu décalée après l’annulation du salon barcelonais. On imagine d’ailleurs que les responsables de la marque étaient impatients de présenter ce concept phone, tant il est extravagant.

Au programme : un écran Full HD+ (2330 x 1080 pixels) de 5,45 pouces avec zéro bordure latérale grâce à une courbure à 120 degrés sur les côtés. En raison de cela, les boutons physiques ont été supprimés et remplacés par un capteur haptique. Cela n’est pas sans rappeler ce que propose en partie le Huawei Mate 30 Pro. En outre, cette fameuse dalle ne souffre d’aucune encoche ni de poinçon, car le capteur photo frontal de 16 mégapixels est allé se cacher en dessous, invisible aux yeux du potentiel utilisateur.

Le constructeur explique avoir utilisé une disposition des pixels spécialement pensée pour laisser entrer efficacement la lumière dans le capteur. À cela s’ajoute « une série d’optimisations de l’algorithme améliorant la qualité de la photographie ».

Gimbal et zoom optique continu

En parlant d’appareil photo, précisons que le module arrière est composé de deux capteurs, chacun étant doté d’une spécificité intrigante. Le capteur principal de 48 mégapixels promet une qualité de stabilisation digne des gimbals grâce à une structure mécanique qui en imite les propriétés. Vivo se targue ainsi que son Apex 2020 offre de meilleures performances que les systèmes OIS traditionnellement utilisés sur les smartphones.

L’autre capteur photo arrière profite d’une définition de 16 mégapixels et permet de réaliser un zoom optique continu de x5 à x 7,5. En d’autres termes, le passage d’un niveau de grossissement à l’autre ne se fait pas via un procédé numérique comme c’est habituellement le cas, mais bien grâce à un jeu de lentille en mouvement. Vivo indique d’ailleurs avoir utilisé au total quatre lentilles : deux fixes et deux mobiles pour permettre d’obtenir une qualité de zoom largement supérieure à ce qui se fait aujourd’hui. Du moins, c’est ce qui est promis sur le papier.

Fait intéressant : le module photo du Vivo Apex 2020, malgré les technologies embarquées, a une épaisseur de 6,2 mm.

Enfin, le Vivo Apex 2020 a droit à une compatibilité avec une charge sans fil puissante de 60 W. Le constructeur ne dévoile pas la capacité de l’accumulateur du concept phone et se contente d’expliquer que sa charge sans fil peut remplir une batterie de 2000 mAh en 20 minutes.

Pour le reste des caractéristiques, on retient les choses suivantes :

Snapdragon 865

12 Go de RAM

Stockage de 256 Go

Android 10

Poids : 169 grammes

Dimensions : 157,25 x 66,2 x 8,8 mm

« Le futur du smartphone »

Notez que l’on parle bien d’un concept phone. Ce produit, bien qu’aujourd’hui présenté publiquement, n’a pas vocation à être vendu, mais fait plutôt l’étalage des innovations les plus alléchantes sur lesquelles travaille Vivo. Or, bon nombre desdites innovations devraient être exploitées sur des smartphones commercialisables d’ici la fin de l’année. On pense notamment au prochain Vivo NEX.

Ce Vivo Apex 2020 doit donc être considéré comme « une vision futuriste au-delà de l’imagination » écrit la marque. Un discours mercantile assez classique et vague qui trouve un peu plus de sens dans une autre déclaration. « Avec l’APEX 2020, Vivo démontre sa capacité à imaginer le futur du smartphone », lit-on en effet dans le communiqué.

En attendant de voir Vivo arriver en France, on peut déjà voir que la marque tient à faire l’étalage de son goût pour l’innovation.