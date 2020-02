MWC 2020 : comment des publicités dévoilent des smartphones… pas annoncés

Alors que le MWC 2020 est annulé, les campagnes d'affichage n'ont pas pu l'être suffisamment tôt. De quoi découvrir en avant-première l'Apex 2020 de Vivo, mais également l'Oppo Find X2. Deux smartphones qui ne seront pas dévoilés avant plusieurs semaines.

La semaine prochaine, Barcelone devait accueillir le Mobile World Congress, le grand salon annuel dédié à la mobilité et aux smartphones. Traditionnellement, la capitale catalane est l’occasion pour les constructeurs de présenter leurs nouveaux appareils, souvent à grand renfort de publicités dans les rues de la ville.

Cette année néanmoins, le salon a finalement été annulé, a-t-on appris la semaine dernière. En cause, le coronavirus et une vague de désistements de la part de plusieurs grands participants comme les opérateurs Orange et AT&T, les équipementiers Nokia et Ericsson ou les constructeurs Sony, LG ou Vivo. Pourtant, si le salon s’efface bel et bien cette année, il semble que son annulation n’ait rien changé aux campagnes publicitaires des différentes marques.

Ainsi, comme le signale le journaliste David Ruddock du site Android Police — qui a malgré tout fait le déplacement en Espagne — l’aéroport de Barcelone accueille plusieurs affiches dévoilant les nouveautés prévues puis annulées par les constructeurs. C’est le cas justement de Vivo qui prévoyait manifestement de présenter officiellement son Apex 2020.

The advertising wreckage of MWC pic.twitter.com/ZWjyE7Grvb — David Ruddock (@RDRv3) February 20, 2020

Pour rappel, la gamme Apex de Vivo est une gamme de smartphones concepts qui ne sont pas destinés à être commercialisés, mais simplement à démontrer les progrès faits par la marque et de démontrer ses dernières innovations technologiques. Il y a deux ans, le premier Vivo Apex intégrait ainsi un appareil photo pop-up, que l’on a pu retrouver quelques mois plus tard sur le Vivo Nex S. L’an dernier, l’Apex 2019 était là pour montrer un concept de smartphone qui n’intègre ni boutons physiques ni prise.

Un smartphone avec un zoom optique variable

Cette année, le Vivo Apex 2020 devrait se démarquer par sa compatibilité 5G, mais surtout par l’intégration d’un système de stabilisation optique avec un appareil photo de 48 mégapixels qualifié de « gimbal ». De quoi permettre théoriquement une stabilisation particulièrement efficace, y compris sur des mouvements secs. On devrait également retrouver un second appareil photo avec un objectif périscopique avec un zoom variable entre 5x et 7,5x. Un rendu réalisé par le graphiste Ben Geskin et particulièrement proche de l’affiche de Barcelone, permet de voir plus en détail le design du smartphone.

Here's your exclusive first look at Vivo APEX 2020 Concept Phone with 5-7.5X Optical Zoom and 48MP Gimbal Camera (unofficial render) pic.twitter.com/vVOsvRyIXE — Ben Geskin (@BenGeskin) February 9, 2020

Initialement, la présentation de Vivo était prévue pour ce dimanche 23 février. Outre son smartphone Apex 2020, ce devait surtout être l’occasion pour le constructeur chinois d’officialiser son lancement en Europe, après la Chine ou l’Inde. On a par ailleurs appris que Vivo comptait se lancer dans les prochaines semaines en France. On ignore encore néanmoins à quelle date Vivo repoussera ces annonces.

La silhouette de l’Oppo Find X2 se dessine aussi à Barcelone

Une autre marque a également lancé une campagne d’affichage publicitaire au sein même de l’aéroport de Barcelone, il s’agit d’Oppo. La marque, cousine de Vivo, a en effet prévu pour le mobile World Congress de dévoiler officiellement son Oppo Find X2. Un smartphone qui ne sera finalement pas présenté sur place, Oppo ayant également annulé sa présentation, repoussée au mois de mars.

We clearly had other plans… #MWC2020 pic.twitter.com/MddKC8Kkiu — Roland Quandt (still going to Not-MWC) (@rquandt) February 20, 2020

Reste que malgré l’annulation du salon, des affiches viennent annoncer le lancement de l’Oppo Find X2 à Barcelone, comme l’a repéré le journaliste Roland Quandt, également présent dans la capitale catalane. On ne peut cependant y voir que très peu d’informations. Outre le nom « gamme Oppo Find X2 », qui suggère que plusieurs smartphones seraient attendus, et le nom « découvre l’ultime », on n’y voit qu’une simple silhouette de smartphone à la forme plutôt allongée.

Une autre affiche, toujours au nom d’Oppo, fait la promotion d’Oppo AR, un système qui semble lié à la réalité augmentée, comme son nom l’indique, avec la mention « connectez la réalité et la créativité ». Néanmoins, là aussi, difficile d’en savoir davantage.

Reste que le MWC devait initialement débuter ce lundi, après un week-end d’annonces. C’est généralement à partir du premier jour du salon que les principales campagnes d’affichage commencent dans Barcelone. Si les fabricants n’ont pu annuler les campagnes à temps, les Catalans devraient ainsi pouvoir découvrir dès lundi de nombreuses publicités pour des produits qui n’auront, paradoxalement, pas encore été annoncés officiellement par les constructeurs.