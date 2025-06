Ce smartphone pliable veut battre Samsung sur son propre terrain

Vivo dévoile son X Fold 5 avec un design de 4 mm d’épaisseur et une date de lancement qui devance Samsung de plusieurs semaines.

Vivo X Fold 5

Vivo s’apprête à porter un coup sérieux à Samsung avec le X Fold 5, dont la date de lancement officielle vient d’être confirmée.

Le fabricant chinois dévoilera son nouveau smartphone pliable le 25 juin prochain, Vivo prend ainsi une longueur d’avance sur le Galaxy Z Fold 7 attendu pour mi-juillet.

L’annonce n’a pas été faites, mais images officielles révèlent un design particulièrement soigné, décliné en trois coloris : vert olive, noir classique et blanc éclatant signature de Vivo. Mais c’est surtout la finesse du châssis qui impressionne : avec seulement 4,0 mm d’épaisseur une fois déplié, le X Fold 5 rivalise directement avec les références du marché comme l’Oppo Find N5 (même groupe que Vivo) et le futur Galaxy Z Fold 7.

Un appareil photo Zeiss qui vise l’excellence

L’alliance avec Zeiss continue de porter ses fruits chez Vivo. Le directeur de la marque, Han Bo Xiao, a partagé les premiers échantillons photo du X Fold 5 qui témoignent d’une qualité remarquable. Le smartphone embarque un triple module photo sophistiqué, incluant un téléobjectif périscopique macro – une prouesse technique habituellement réservée aux modèles Pro plus épais.

Les spécifications révélées montrent des améliorations importantes. L’appareil photo principal de 23 mm profite d’une ouverture f/1,57, légèrement plus lumineuse que ses prédécesseurs (f/1,7 et f/1,8). Le téléobjectif, bien que conservant une ouverture f/2,55 légèrement moins performante que le f/2,6 du X Fold 3 Pro, reste dans la course grâce à son design périscopique compact.

Cette configuration pourrait bien offrir le meilleur appareil photo jamais intégré dans un smartphone pliable, un domaine où la concurrence reste encore timide face aux contraintes d’épaisseur.

Au-delà de la fiche technique, Vivo mise sur l’innovation logicielle avec des fonctionnalités d’interaction. Le X Fold 5 proposera une intégration poussée avec les produits Apple – iPhone, MacBook et Apple Watch – une approche pour séduire les utilisateurs de l’écosystème de Cupertino.

Cette stratégie d’ouverture contraste avec l’approche plus fermée de Samsung et pourrait constituer un avantage concurrentiel loin d’être négligeable.

Vivo améliore également la résistance à la poussière et à l’eau, répondant à l’une des principales préoccupations des utilisateurs de smartphones pliables.

Un calendrier stratégique face à Samsung

En programmant le lancement pour le 25 juin, Vivo devance de plusieurs semaines l’événement Galaxy Unpacked de Samsung prévu pour mi-juillet.

Cette anticipation permettra au X Fold 5 de capter l’attention médiatique et de s’installer sur le marché avant l’arrivée des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

En France, malheureusement, Vivo n’est plus aussi présent que par le passé. Il est donc peu probable de voir ce X Fold 5 dans les magasins de l’hexagone.

