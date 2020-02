Vivo Apex 2020 : une intrigante caméra gimbal bientôt dévoilée

Le Vivo Apex 2020 va très bientôt être officialisé. Sa grande particularité est d'intégrer une caméra a priori super stabilisée capable de pivoter, s'incliner et zoomer.

Nous avons déjà eu l’occasion de parler du Vivo Apex 2020 en nous intéressant aux indiscrètes publicités affichées à Barcelone malgré l’annulation du MWC 2020. Ces dernières confirment en effet que ce smartphone aurait dû être présenté à l’occasion de cet événement. Or, le Vivo Apex 2020 va bel et bien voir le jour très prochainement.

En effet, sur son compte Weibo, Vivo fait la promotion de son smartphone et promet une présentation officielle le 28 février prochain, soit ce vendredi. Toutefois, ce qui intrigue le plus est évidemment le système d’appareil photo embarqué par cet Apex 2020. La marque parle en effet d’une caméra PTZ « super stable ». Pour rappel, l’acronyme PTZ signifie « pan tilt zoom ».

Pivoter, s’incliner, zoomer

En d’autres termes, il s’agit d’une caméra capable de pivoter — pan — , de s’incliner — tilt — et de zoomer — zoom (oui là c’était évident). C’est le genre de mouvements exploités sur les stabilisateurs pour smartphones, aussi appelé « gimbal », afin d’obtenir des mouvements de caméra plus intéressants. Ainsi, vous pourrez utiliser ces mêmes fonctionnalités en filmant avec le Vivo Apex 2020, du moins si l’on en croit la marque.

Il s’agit d’une intrigante nouveauté et on est curieux de découvrir ce que cela pourrait donner sur cet Apex 2020. Notons que cette gamme de produits est portée sur l’innovation et qu’il s’agit avant tout de prototypes dont les technologies peuvent être portées sur d’autres modèles, notamment la gamme Nex. Rappelez-vous, le Vivo Apex 2019 se débarrassait de tous ses boutons et n’avait aucun trou sur ses tranches.

La différence cette année, c’est que l’on s’attend à voir Vivo débarquer officiellement en France prochainement. Peut-être aurons-nous l’occasion de voir arriver l’Apex 2020 sur le marché. En attendant, Ben Geskin nous a offert un rendu du smartphone qui semble assez proche de la réalité. De quoi patienter avant l’officialisation.