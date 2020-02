Vivo Iqoo 3 5G : moins de 500 euros pour ce smartphone avec Snapdragon 865

Vivo a annoncé ce mardi l’officialisation de son nouveau smartphone sous la gamme Iqoo, le Vivo Iqoo 3. Il s'agit d'un smartphone avec des caractéristiques très solides pour un prix agressif, à moins de 500 euros HT. Pour l'instant, le smartphone n'est cependant lancé qu'en Inde.

Depuis près un peu plus d’un an, les constructeurs chinois multiplient les marques et les gammes de smartphones ; On a ainsi eu droit à Realme chez Oppo, depuis devenu un constructeur à part entière, à Redmi ou Poco chez Xiaomi, mais aussi à la marque Iqoo de Vivo.

Cette marque du constructeur chinois a en effet été lancée en mars 2019 avec un objectif clair : proposer un smartphone avec excellent rapport qualité-prix doté de bonnes performances pour pouvoir faire face non seulement à Xiaomi, mais aussi à Realme sur le marché indien.

Après des modèles Pro ou Neo, Vivo a finalement annoncé ce mardi son nouveau modèle haut de gamme, le Vivo Iqoo 3. Celui-ci a été présenté au lendemain de l’officialisation du Realme X50 Pro. Un choix qui ne fait pas mystère des ambitions de la marque Iqoo qui semble vouloir concurrencer sa cousine du groupe BBK Electronics dans la course au rapport performances-prix.

Des caractéristiques haut de gamme

Parce que le Vivo Iqoo 3 5G en a sous le capot. Il s’agit en effet de l’un des premiers smartphones du marché à être doté d’une puce Snapdragon 865, associée à 8 ou 12 Go de RAM au format LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. On y retrouve par ailleurs une batterie plutôt conséquente, d’une capacité de 4 400 mAh associée avec un chargeur 55W permettant de récupérer plus de la moitié de la batterie en 15 minutes.

Concernant l’écran, le Vivo Iqoo 3 n’est pas en reste, puisqu’il profite d’une dalle OLED de 6,44 pouces avec une définition Full HD+. La dalle est par ailleurs percée en haut à gauche pour intégrer un module photo, et accueille également le lecteur d’empreintes digitales. Selon Iqoo, le smartphone peut par ailleurs monter jusqu’à une luminosité de 1200 nits.

Enfin, concernant la photo, on retrouve un capteur de 16 mégapixels en façade, ainsi qu’un module assez complet au dos avec quatre appareils photo : un principal de 48 mégapixels (f1/8), un module téléobjectif de 13 mégapixels (f/2,46), un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2,2) et un appareil de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, le Vivo Iqoo 3 n’a été annoncé qu’en Inde où il sera disponible à compter du 3 mars prochain. Il y sera commercialisé à partir de 36 990 roupies (475 euros HT) pour la version 8/128 Go et jusqu’à 44 990 roupies (575 euros HT) pour le modèle 12/256 Go.

Vivo n’est pas encore implanté en France, mais le constructeur chinois a commencé à réunir ses équipes. La marque comptait d’ailleurs sur le Mobile World Congress pour annoncer sa gamme de smartphones proposée en Europe. On ignore néanmoins si le Vivo Iqoo 3 fera partie des produits qui pourront être lancés lors de l’arrivée de Vivo en France.