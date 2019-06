Après avoir lancé sa gamme Iqoo en Chine au début du mois de mars, Vivo va dévoiler prochainement un modèle un peu plus accessible, le Iqoo Neo. Le smartphone dispose déjà de sa propre fiche produit sur le site de Vivo.

Début mars, Vivo lançait sa nouvelle gamme de smartphones Iqoo. Le smartphone avait la particularité de proposer une fiche technique haut de gamme à un prix particulièrement accessible. On retrouvait ainsi un Snapdragon 855, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh et un lecteur d’empreintes dans l’écran.

Il semble néanmoins que Vivo ne souhaite pas s’arrêter au seul Iqoo. Le constructeur chinois a en effet mis en ligne la fiche produit d’un Iqoo Neo sur son site Internet. Celui-ci semble reprendre le même design que le Vivo Iqoo, mais avec des coloris différents pour le dos, en noir ou en violet. Il arbore le même type d’écran avec une encoche en forme de goutte d’eau et l’absence de lecteur d’empreintes au dos laisse penser qu’il serait placé derrière l’écran.

Un Snapdragon 845 et un système de refroidissement liquide

Vivo a par ailleurs livré quelques informations sur son Iqoo Neo. La page mise en ligne permet ainsi de découvrir que le smartphone sera doté non pas d’un Snapdragon 855, mais d’un Snapdragon 845 et d’un système de refroidissement liquide. On ignore néanmoins s’il conservera les trois mêmes optiques que sur le Vivo Iqoo, la même capacité de RAM ou de stockage ou le même bloc de batterie.

Surtout, la présence d’un Snapdragon 845 est une piste intéressante de la part de Vivo. Plutôt que de proposer une puce milieu de gamme afin de réduire les coûts de son smartphone, la filiale de BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme) a préféré reprendre la puce haut de gamme de l’an dernier. Un bon moyen de proposer le smartphone à un coût plus faible que le Vivo Iqoo, sans trop sacrifier les performances.

Pour l’heure, Vivo n’a pas annoncé de prix officiel pour le Vivo Iqoo Neo, même si l’on peut s’attendre à des tarifs encore plus agressifs que ceux du Vivo Iqoo, lancé pourtant à 400 euros HT. On ignore également quand le smartphone sera commercialisé en Chine. Rappelons que Vivo n’a pas de présence en France, mais que la marque pourrait débarquer dans l’hexagone plus tard dans l’année.