On parlait hier de l’arrivé prochaine du Xiaomi Mi CC9 Pro en Chine, un smartphone grand public équipé d’un appareil photo de 108 mégapixels, en se demandant s’il aurait le droit à une sortie internationale, et sous quel nom.

Il semble qu’il n’aura pas fallu attendre longtemps pour avoir la réponse puisque Xiaomi annonce le retour de la gamme Mi Note avec le Mi Note 10 et son module à 5 appareils photo équipé d’un capteur 108 MP. Comme le tweet de Xiaomi promet qu’il s’agit du premier smartphone au monde avec cet équipement, il semble clair que le Mi Note 10 est en réalité le nom international du CC9 Pro.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) October 28, 2019