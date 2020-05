Un forfait mobile 100 Go à moins de 20 euros par mois, c’est désormais une réalité

Là où la plupart des offres mobile flirtent avec la vingtaine d’euros lorsqu’elles fournissent une enveloppe data massive, RED by SFR propose un forfait 100 Go pour seulement 16 euros par mois. Un abonnement sans engagement, et surtout sans prix qui double au bout d’un an ou deux.

Pendant trop longtemps, le prix d’un forfait mobile fort d’une couverture data de plus ou moins 100 Go équivalait à celui d’une offre fibre fixe. Un triste constat qui est encore d’actualité chez de nombreux acteurs des télécoms. De son côté, RED by SFR a décidé d’agir dans l’intérêt du consommateur en proposant le meilleur rapport qualité-prix du moment en matière d’offre mobile. Ainsi, son forfait sans engagement 100 Go affiche un tarif de 16 euros par mois, contre 20 euros par mois habituellement, soit une réduction de 20%. Dépêchez-vous cependant, cette promotion n’est valable que pour toute nouvelle souscription avant le 18 mai prochain.

Pas d’interruption des livraisons

Avec les mesures exceptionnelles actuelles, changer de forfait mobile soulève plusieurs questions inédites, notamment sur la maintenance des services mobiles lors du transfert, ou de la bonne livraison de la nouvelle carte SIM et/ou d’un terminal flambant neuf. Rassurez-vous, RED by SFR s’est adapté et assure toutes les livraisons à domicile prévues.

Ainsi, après votre souscription au forfait 100 Go de RED by SFR à 16 euros par mois, votre carte SIM vous sera livrée en une à deux semaines. Durant cette attente, et au moment du transfert, tous vos services mobiles seront maintenus. À aucun moment vous ne perdrez contact avec vos proches.

Changer sans se prendre la tête

Depuis que RED by SFR s’occupe de toutes les démarches de résiliation lors du changement d’opérateur, souscrire à son forfait 100 Go est devenu un jeu d’enfant.

Non content de vous épargner l’envoi d’une lettre recommandée, l’opérateur vous permet de conserver votre ancien numéro. Il suffit pour ça de fournir votre code RIO, obtenu en appelant le 31 79 depuis votre smartphone actuel, lors de la souscription. Sinon, RED by SFR vous fournira un nouveau numéro mobile.

Un forfait qui couvre tous vos besoins

À l’ère où le télétravail semble devenu la norme, il est important de pouvoir compter sur un réseau internet fiable. Pour pallier le nombre croissant de connexions sur le réseau fixe du domicile, ce forfait 100 Go se présente comme une alternative viable. Entre son enveloppe data plus que conséquente et l’étendu du réseau 4G de RED by SFR, vous pouvez profiter d’une connexion partagée ininterrompue, sans pour autant sacrifier vos usages mobiles classiques, comme la navigation sur le web ou le visionnage de contenu en streaming.

En plus de 100 Go de data 4G, ce forfait mobile sans engagement vous donne accès chaque mois :

Aux appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles en France, dans les DOM et depuis l’Europe.

en France, dans les DOM et depuis l’Europe. À une couverture data de 10 Go au sein de l’Union européenne.

Le véritable point fort de ce forfait 100 Go reste son prix de 16 euros par mois. En effet, contrairement aux offres mobiles avec engagement, le coût de ce forfait n’est pas amené à doubler au bout d’un ou deux ans. D’autant, que vous êtes là face à un forfait sans engagement, ce qui signifie que vous gardez la main sur votre abonnement.

Misez sur la flexibilité

Toujours dans un souci de vous fournir une plus grande liberté vis-à-vis de votre forfait mobile 100 Go, RED by SFR vous laisse la possibilité d’y ajouter de nouvelles options, pour quelques euros de plus par mois. Des services supplémentaires tels que :

Une enveloppe data de 15 Go à l’international pour 5 euros de plus par mois.

Un espace de stockage d’1 To sur le SFR Cloud pour 5 euros de plus par mois (1 euro le premier mois).

Le bouquet de chaînes SFR TV pour 2 euros de plus par mois.

Le forfait 100 Go de RED by SFR présente une réelle flexibilité puisque vous pouvez désactiver à tout moment et sans surcoût les options que vous avez ajoutées.

Une sélection de smartphones imbattable

Non content de mettre en place la meilleure offre mobile du moment, RED by SFR propose une sélection de smartphones connus pour leur excellent rapport qualité-prix sur sa boutique en ligne. L’occasion parfaite de changer de téléphone pour un appareil haut de gamme sans brûler les économies réalisées avec le forfait 100 Go de RED by SFR.

L’iPhone SE 2020 à 459 euros

Vendu à 459 euros, l’iPhone SE 2020 se place comme le smartphone “entrée de gamme” d’Apple, sans pour autant lésiner sur la puissance, car il embarque la puce A13 de l’iPhone 11. On vous le conseille pour :

Le puissant processeur A13

Un smartphone de 4,7 pouces particulièrement compact

Tout le savoir-faire d’Apple à moins de 500 euros

Le Samsung Galaxy A51 à 339 euros

Le Samsung Galaxy A51, dans sa version 128 Go, affiche un tarif de 339 euros sur le site de RED by SFR. On vous conseille cet excellent smartphone milieu de gamme pour :

Sa bonne autonomie

Sa grande polyvalence en photo amenée par son quadruple capteur

Son superbe écran AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels

Le Xiaomi Mi Note 10 à 479 euros

Grâce à une promotion de 70 euros, le Xiaomi Mi Note 10 est proposé à 479 euros par RED by SFR. On vous le conseille pour :