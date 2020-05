Le meilleur forfait fibre sans engagement bénéficie d’un mois gratuit

Loin des offres triple-play ou avec engagement trop contraignantes, les forfaits fibres modulables vous laissent un contrôle absolu sur votre abonnement Internet. Et dans certains cas, vous bénéficiez même d’avantages comme un mois gratuit et/ou un débit vraiment élevé.

Comme nous l’ont prouvé ces derniers mois, il est devenu essentiel de pouvoir garder la main sur son forfait Internet. Avec l’explosion du télétravail, les forfaits flexibles qui s’adaptent à tous vos besoins, aussi bien en matière de débit que de services, sont toujours plus attractifs. Et dans ce domaine, RED by SFR reste l’un des acteurs les plus efficaces grâce à son forfait fibre 1 Gb/s. Car en plus d’un très haut débit, cette offre vous permet d’ajouter ou de retirer plusieurs options quand bon vous semble.

RED by SFR continue également de se démarquer au niveau du prix. Son forfait fibre est ainsi proposé à 23 euros par mois, sans évolution de prix au bout d’un an ou deux, comme c’est le cas sur la plupart des forfaits avec engagement. Sans oublier que, jusqu’au 11 mai prochain, toute nouvelle souscription vous permet d’obtenir un mois gratuit, soit une économie de 23 euros sur votre facture annuelle.

Un changement en toute simplicité

Malgré les temps qui courent, changer d’abonnement Internet pour le forfait fibre de RED by SFR reste toujours aussi simple. En effet, l’opérateur continue d’assurer les livraisons et les installations à domicile. Cela étant dit, les délais de livraison sont légèrement allongés.

Pas la peine de s’inquiéter pour autant : le passage d’un opérateur à l’autre se fait sans coupure. Vous bénéficierez toujours d’un accès à Internet durant la transition. Pour le reste, il vous suffit de vous rendre sur le site web de RED by SFR pour tester votre d’éligibilité et configurer votre forfait. Comme toujours, RED by SFR se chargera de résilier votre ancienne souscription. Si vous souhaitez conserver votre ancien numéro, vous devrez fournir votre numéro RIO, que vous pouvez obtenir en appelant le 31 79 depuis votre ligne téléphonique actuelle. Dans le cas contraire, RED by SFR vous en fournira un nouveau.

Un forfait fibre qui sait s’adapter

Cette offre fibre sans engagement de RED by SFR se concentre sur deux points essentiels, à commencer par le débit. Vous avez ainsi accès chaque mois à un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. En effet, l’option Débit Plus, normalement facturée 5 euros supplémentaires par mois, vous est là offerte. À cela s’ajoutent les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers plus de 100 destinations (grâce à l’option “Appels illimités” elle aussi offerte), ainsi que la location gratuite de la box. L’accès à 100 Go de stockage dans le SFR Cloud est aussi inclus sans surcoût.

L’autre point fort de ce forfait est sa flexibilité. RED by SFR vous laisse personnaliser complètement votre abonnement avec une flopée d’options telles que :

l’accès au décodeur TV et à 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location de la box TV incluse) ;

(location de la box TV incluse) ; 2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en Algérie pour 7,50 euros supplémentaires par mois ;

; le bouquet Plus Sport (qui comprend RMC Sport et beIN Sports) pour 29 euros supplémentaires par mois.

Des options qui, on le rappelle, peuvent être activées ou désactivées à tout moment. Un bon moyen de faire des économies les mois où vous n’avez besoin que d’un bon débit.