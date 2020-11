Prise en main de l’Oppo Find X2 Lite : un format et des performances confortables pour un prix contenu

Introduction

Lancé en mai dernier, l'Oppo Find X2 Lite propose une fiche technique plutôt intéressante. Positionné initialement à 450 euros, le smartphone, disponible désormais à moins de 400 euros, intègre une puce particulièrement performante.

En mars dernier, Oppo s’attaquait à nouveau au segment haut de gamme des smartphones avec le Find X2 Pro, un smartphone aux caractéristiques premium avec une puce Snapdragon 865 et trois appareils photo au dos. Cependant, le smartphone, lancé à 1200 euros, était réservé aux clients fortunés.

Dans la foulée, ce sont deux modèles plus accessibles qui ont été lancés par le constructeur chinois : l’Oppo Find X2 Neo et l’Oppo Find X2 Lite. Si nous avons déjà eu l’occasion de tester le premier, il est désormais l’heure de découvrir ce que le second a dans le ventre.

Fiche technique de l’Oppo Find X2 Lite

Modèle Oppo Find X2 Lite Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur ColorOS Taille d'écran 6.4 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 402 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4025 mAh Dimensions 74.3 x 160.3 x 7.96mm Poids 180 grammes Couleurs Noir, Blanc Prix 399 € Fiche produit Voir le test

Le smartphone utilisé pour cette prise en main nous a été prêté par Oppo

Des caractéristiques intéressantes pour un prix contenu

Avant même de se pencher sur le design du smartphone en lui-même, il convient de regarder les caractéristiques de plus près. On a droit ici à un smartphone équipé d’une puce Snapdragon 765G adossée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Autant dire que ce sont des caractéristiques que l’on retrouve désormais sur des smartphones neufs lancés entre 400 et 800 euros, comme le Google Pixel 5, le OnePlus Nord ou l’Oppo Reno4 Pro.

Ici, Oppo a réussi à intégrer cette puce dans un smartphone lancé initialement, en mai dernier, au prix de 449 euros. On trouve désormais l’Oppo Find X2 Lite à un tarif plus accessible encore, à 399 euros. Autant dire que pour ce prix, ce sont des performances haut de gamme que propose l’appareil. Le Snapdragon 765G n’atteint certes pas les mêmes scores que le Snapdragon 865 sur les différentes solutions de benchmarks, mais dans un usage réel, ces différences ne seront pas perceptibles sur l’écrasante majorité des jeux. On a eu l’occasion de tester le Snapdragon 765G à de nombreuses reprises et ce n’est pas un hasard si Google a décidé de passer outre le Snapdragon 865 pour son Pixel 5 : le Snapdragon 765G est déjà particulièrement puissant et amplement suffisant.

Hormis cette puce, on va retrouver sur l’Oppo Find X2 Lite quatre appareils photo, dont un module grand-angle de 48 mégapixels (f/1,7) et un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2). Les deux autres appareils — un monochrome de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels — sont secondaires et ne permettront pas concrètement d’améliorer la prise de vue en offrant davantage de polyvalence. C’est là-dessus que l’Oppo Find X2 Lite pêche par rapport au Find X2 Neo, quant à lui doté d’un appareil téléobjectif x2 de 13 mégapixels.

Enfin, du côté de la batterie, Oppo propose une approche assez classique avec un accumulateur de 4025 mAh et un chargeur de 30 W.

Un dos brillant et un large affichage

Dans les grandes lignes, l’Oppo Find X2 Lite reprend, de dos, une esthétique assez proche de celle des Oppo Find X2 Pro et Neo. Le module photo est positionné à la verticale en haut à gauche. Pour le reste, c’est du verre qui recouvre l’entièreté de la face arrière, courbé sur les côtés pour une meilleure prise en main. Oppo a fait jouer les reflets sur le dos de son smartphone puisque, pour le modèle qu’on a pu prendre en main, la teinte blanche est irisée de violet, d’orange, de vert et de bleu en fonction de l’orientation du smartphone et de la lumière ambiante. Un effet qui n’est pas sans rappeler celui du Samsung Galaxy Note 10 de l’an dernier.

En façade, c’est un écran Oled de 6,4 pouces qui est utilisé pour l’affichage du smartphone, avec une définition de 2 400 pixels par 1 080. De quoi proposer une résolution de 411 pixels par pouce, très confortable à l’usage. Néanmoins, c’est surtout au niveau des bordures que l’Oppo Find X2 Lite va marquer son caractère milieu de gamme. Il faut dire que la bordure inférieure — souvent qualifiée de « menton » — est particulièrement large avec 7 mm d’épaisseur. Sur les côtés, les bandes noires sont bien plus fines, à 4,5 mm. En haut de l’écran, c’est la même histoire, puisqu’on va retrouver une bordure de 4,5 mm, mais une encoche qui fait descendre la bordure jusqu’à 9 mm.

L’encoche de l’Oppo Find X2 Lite // Source : Frandroid Le menton de l’Oppo Find X2 Lite // Source : Frandroid

Dommage d’ailleurs qu’Oppo ait fait le choix de l’encoche plutôt que du poinçon, surtout pour un modèle lancé à plus de 400 euros. Étrangement, si ce type de design était encore en vogue en début d’année sur les smartphones milieu de gamme, on ne le retrouve plus désormais que sur des smartphones au prix particulièrement bas. La plupart des constructeurs ont fait le choix de passer de l’encoche au poinçon.

L’Oppo Find X2 Lite // Source : Frandroid L’Oppo Find X2 Lite // Source : Frandroid L’Oppo Find X2 Lite // Source : Frandroid

Côté boutons et connectiques, l’Oppo Find X2 Lite n’oublie rien. On va avoir droit au bouton de mise en veille sur la tranche droite, qui tombe facilement sous le pouce et aux boutons de volume à gauche. Ce choix, identique à l’ensemble des smartphones Oppo, pourra dérouter, mais on s’y fait facilement. Toujours à gauche, Oppo a intégré un tiroir pour carte SIM ne permettant malheureusement ni d’étendre le stockage ni d’intégrer une seconde carte nano-SIM. Enfin, en bas se trouve le haut-parleur média, la prise USB-C ainsi qu’une prise jack, pratique pour utiliser le smartphone avec un casque ou des écouteurs filaires.

Dans l’ensemble, l’Oppo Find X2 lite propose un design assez traditionnel et vieillot par certains aspects, que ce soit l’encoche ou le menton. Néanmoins, le smartphone propose un gabarit relativement contenu pour 2020 avec son écran de 6,4 pouces, ses dimensions de 7,96 x 74,3 x 160,3 mm et son poids de 180 grammes. L’appareil est plutôt confortable à utiliser, même à une main, surtout en comparaison des monstres que l’on trouve sur le marché, atteignant souvent les 6,7 pouces si ce n’est les 6,9 pouces.

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X2 Lite

L’Oppo Find X2 Lite est sorti en mai dernier. Initialement lancé à 449 euros, le smartphone peut désormais être trouvé à moins de 400 euros.