Oppo Find X2 Neo et Lite en France : des smartphones alléchants à prix contenu

Oppo a annoncé ce jeudi le lancement en France de deux nouveaux smartphones de la gamme Find X2, les Neo et Lite. Deux modèles bien plus accessibles, lancés respectivement à 699 et 449 euros.

Alors qu’Oppo a d’ores et déjà annoncé la sortie en France de son Find X2 Pro, que nous avons déjà pu tester, le constructeur chinois présentait ce jeudi le reste de sa gamme de smartphones Find X2. Si la firme ne compte pas lancer en France l’Oppo Find X2, déjà sorti en Chine, elle a cependant dévoilé deux autres modèles, les Oppo Find X2 Neo et Oppo Find X2 Lite.

Les deux smartphones se rapprochent par quelques aspects puisqu’ils profitent tous les deux d’une puce Snapdragon 765G, d’un écran Oled et d’une batterie de 4025 mAh. Néanmoins, ils sont bien distincts aussi bien dans leurs caractéristiques que dans leur positionnement tarifaire.

Un Oppo Find X2 Neo avec un module photo complet

Ainsi, l’Oppo Find X2 Neo se veut un smartphone plutôt positionné dans le haut de gamme. Il est en effet équipé d’un écran aux bords incurvés de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Outre la batterie de 4025 mAh, il profite également d’une charge sans fil de 30 W ainsi que de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, non extensible. Pour la photo, ce sont quatre appareils photo qui sont intégrés au dos du smartphone :

Appareil principal de 48 mégapixels (f/1,7)

Appareil téléobjectif de 13 mégapixels, zoom optique x2, hybride x5 (f/2,4)

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels, 115° (f/2,2)

Capteur monochrome pour le mode portrait de 2 mégapixels (f/2,4)

En plus de ces quatre appareils au dos, on retrouve une caméra selfie en façade, intégrée dans un poinçon en haut à gauche de l’écran, de 32 mégapixels (f/2,4). On a d’ores et déjà pu récupérer le smartphone et le test de l’Oppo Find X2 Neo arrivera prochainement. D’ici là, on peut néanmoins souligner la grande légèreté de l’appareil, malgré son écran de 6,5 pouces, avec un poids de 171 grammes et une épaisseur de 7,7 mm qui détone largement avec les standards actuels du marché.

Un Oppo Find X2 Lite au tarif bien plus accessible

De son côté, l’Oppo Find X2 Lite se positionne clairement dans le milieu de gamme. Si l’on retrouve la même puce Snapdragon 765G, il voit sa configuration réduite à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, toujours sans tiroir microSD. Contrairement à son aîné, il bénéficie néanmoins d’une prise casque, mais pas de haut-parleurs stéréo. L’écran est un poil plus petit, avec une diagonale de 6,4 pouces, mais toujours avec une définition de 6400 x 1080 pixels, et sans bords incurvés ni poinçon. À la place, la caméra selfie est intégrée dans une fine encoche. Pour la batterie, on retrouve néanmoins la même capacité de 4025 mAh et une puissance similaire de 30 W pour la recharge.

Concernant la photo, on retrouve bel et bien quatre modules au dos de l’Oppo Find X2 Lite, mais avec une configuration différente :

Appareil principal de 48 mégapixels (f/1,7)

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels, 119° (f/2,2)

Capteur monochrome pour le mode portrait de 2 mégapixels (f/2,4)

Capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels (f/2,4)

Pour les selfies, c’est cette fois un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture de f/2,0 qui est embarqué dans l’encoche en haut de l’écran.

Prix et disponibilité des Oppo Find X2 Neo et Lite

Les deux smartphones seront disponibles à compter du 28 mai prochain. Pour le Find X2 Neo, Oppo a choisi un positionnement plutôt haut de gamme avec un prix de 699 euros. Le smartphone sera proposé en deux coloris : bleu stellaire mat et noir brillant.

L’Oppo Find X2 Lite sera quant à lui disponible au prix de 449 euros. Deux teintes seront aussi proposées, avec un dos brillant : blanc perle ou noir twilight.