Oppo Find X2 et X2 Pro officialisés : des concurrents solides aux Galaxy S20

Oppo vient de dévoiler les Find X2 et X2 Pro, ses nouveaux smartphones haut de gamme qui vont venir concurrencer Samsung sur le marché de l'ultra premium.

Après les fuites, l’officialisation. À l’occasion d’une conférence tenue ce matin, Oppo a dévoilé ses nouveaux flagships, particulièrement alléchants sur le papier. À première vue, il s’agit là de concurrents solides pour les Galaxy S20 de Samsung.

Du très haut de gamme

À lire leur fiche technique, les Oppo Find X2 et Find X2 Pro n’ont absolument rien à envier aux smartphones les plus avancés du marché. On retrouve à leur bord un SoC Qualcomm Snapdragon 865, la puce la plus puissante du moment, 12 Go de RAM en LPDDR5 et un espace de stockage respectif de 256 et 512 Go en UFS 3.0.

Pour ce qui est de l’affichage, les deux smartphones sont équipés de la même dalle OLED de 6,7 pouces aux bordures incurvées et percée d’une discrète bulle dans le coin supérieur gauche pour accueillir l’appareil frontal. Elles arborent un ratio 20:9, devenu classique aujourd’hui, une définition QHD+ (1440 x 3168 pixels) pour une résolution de 513 ppp et un revêtement antirayures Gorilla Glass 6 sous lequel on trouve un capteur d’empreintes digitales.

Le taux de rafraichissement de l’écran est de 120 Hz, avec un échantillonnage tactile à 240 Hz et Oppo a intégré un moteur de traitement maison pour upscale les vidéos en 24 et 30 fps à 60 fps.

On retrouve également à bord des Oppo Find X2 toute la connectique haut de gamme habituelle. Bluetooth 5, WiFi 6, NFC et même 5G (NSA et SA). La partie logicielle est quant à elle assurée par Android 10, la dernière version disponible à date.

Enfin, notons que l’Oppo Find X2 est certifié IP54 (résistant aux éclaboussures) tandis que le Find X2 Pro est certifié IP68 (résistant à l’immersion) et qu’ils pèsent respectivement 196 et 200 grammes.

Une charge rapide impressionnante

Mais un point sur lequel Oppo a particulièrement insisté, c’est l’autonomie et la recharge des Oppo Find X2. Le X2 embarque une batterie de 4200 mAh et sa version Pro propose 60 mAh supplémentaires pour un total de 4260 mAh.

Là où Oppo innove, c’est avec sa charge rapide Super VOOC 2.0 à 65 W permettant de recharger totalement l’un de ces smartphones en 38 minutes seulement.

L’accent sur la photo

Un smartphone haut de gamme ne peut pas faire l’impasse sur la partie photo et Oppo semble l’avoir bien compris. On retrouve sur les deux smartphones une combinaison de trois capteurs avec leur optique dédiée.

Sur l’Oppo Find X2 Pro, on retrouve donc un module grand-angle principal avec un capteur IMX689 de 48 Mégapixels et d’une largeur de 1/1.4″, ce qui donne des photosites de 1,12 µm. À titre de comparaison, le capteur principal du Galaxy S20 mesure 1/1.76″ (1/1.33″ pour le 108 Mpx du Galaxy S20 Ultra), mais sa définition de 12 Mpx lui permet d’atteindre des photosites de 1,8 µm.

On retrouve également à son bord un module ultra grand-angle de 48 Mpx avec un champ de vision de 120° et un mode macro à 3 cm, et un zoom périscopique stabilisé optiquement de 13 Mpx offrant un grossissement hybride x10 et un zoom numérique x60.

Sur l’Oppo Find X2, on retrouve un capteur plus traditionnel, l’IMX586 de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un module téléobjectif de 13 Mpx offrant un grossissement optique de x3 et x20 en numérique.

Prix et disponibilité

Les Oppo Find X2 et X2 Pro seront disponibles début mai, respectivement à 999 et 1199 euros.