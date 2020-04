Oppo Find X2 Lite : 5G, OLED et Snapdragon 765G à prix accessible

Oppo a dévoilé le Find X2 Lite en Europe. Le smartphone propose de bonnes caractéristiques à un prix contenu.

Exit la marque Reno pour le moment, Oppo a décidé de mettre la gamme Find X au centre de sa stratégie en 2020. Après le Oppo Find X2 Pro qui nous avait séduits lors d’une prise en main, voici le Find X2 Lite, une déclinaison bon marché.

Snapdragon 765G et écran OLED

Le Oppo Find X2 Lite a tout du smartphone milieu de gamme idéal en 2020. Il intègre une puce Qualcomm Snapdragon 765G ce qui lui permet de gérer la 5G, épaulé par 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage.

L’écran n’est pas en reste avec une dalle AMOLED de 6,4 pouces Full HD+. Le lecteur d’empreinte se situe sous la surface de l’écran.

Le tout est alimenté par une batterie de 4025 mAh rechargeable rapidement grâce à du VOOC 4.0 à 30W. Le smartphone tourne sous Android 10 avec l’interface ColorOS 7.

À l’arrière on trouve un module photo à 4 capteurs. Malheureusement, comme souvent sur ce genre de smartphones, seuls les deux premiers semblent vraiment pertinents.

On a donc un appareil grand angle alimenté par un capteur de 48 mégapixels de 1/2 pouce, et un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Les deux derniers seront là pour assister avec des données supplémentaires, à l’aide d’un capteur de 2 MP monochrome, et un autre 2 MP RGB spécialement là pour le mode portrait.

Un smartphone 5G à 500 euros

Le Oppo Find X2 Lite est d’abord lancé au Portugal. Il n’est pas encore disponible, mais son prix annoncé est de 499 euros.

Cela permet à Oppo de proposer un smartphone 5G plutôt accessible, sans atteindre les 1200 euros demandés par le Find X2 Pro.

Reste à savoir si ce modèle sortira en France ou non.