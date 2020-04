Oppo dévoile le Ace 2 : il se charge plus vite que votre smartphone sans besoin d’un câble

Oppo a dévoile en Chine son nouveau smartphone haut de gamme, le Ace 2. Celui-ci profite d'une charge rapide d'une puissance de 65 W ainsi que d'une charge sans fil ultra véloce avec une puissance de 40 W.

L’an dernier, Oppo avait marqué les esprits avec son Reno Ace, un smartphone lancé uniquement en Chine, mais qui avait l’intérêt de proposer une charge filaire particulièrement véloce. Associé à un chargeur de 65 Watts, il permettait de charger sa batterie de 4000 mAh de 0 à 100 % en une demi-heure seulement.

Ce lundi, Oppo a présenté son successeur, logiquement baptisé Oppo Ace 2. Exit donc la gamme Reno, mais l’appareil met toujours la charge rapide au centre de ses arguments. Outre une charge filaire compatible 65 W, le smartphone profite également d’une charge sans fil d’une puissance de 40 W. Selon le constructeur chinois, cela permet à la batterie de 4000 mAh de récupérer une charge de 0 à 100 % en 56 minutes. Oppo a également développé la charge inversée pour pouvoir alimenter un autre smartphone ou des écouteurs jusqu’à une puissance de 10 W.

Snapdragon 865 et quatre appareils photo au dos

Outre le système de charge, l’Oppo Ace 2 propose un design relativement classique avec un écran Oled plat et percé en haut à gauche avec une diagonale de 6,55 pouces. Celui-ci permet d’afficher une définition de 2400×1080 pixels. On retrouve à l’intérieur une puce Snapdragon 865 accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Snapdragon 865 oblige, le smartphone est également compatible avec le réseau 5G.

Du côté de la photo, Oppo a intégré une module rond à l’arrière embarquant rien de moins que quatre appareils photo :

Appareil principal grand-angle de 48 mégapixels (f/1,7)

Appareil ultra grand-angle 119° de 8 mégapixels (f/2,2)

Appareil pour le mode portrait vintage de 2 mégapixels (f/2,4)

Appareil pour le mode portrait lumineux de 2 mégapixels (f/2,4)

Oppo ne détaille cependant pas davantage l’utilisation des deux caméras utilisées pour le mode portrait. En façade, dans la bulle, on retrouve un appareil photo de 16 mégapixels (f/2,4) pour les selfies.

Pour l’heure, l’Oppo Ace 2 n’a été annoncé qu’en Chine. Le smartphone y est commercialisé à partir de 3999 yuans, soit 517 euros HT pour la version 8/128 Go. Interrogé quant à une sortie en France, Oppo nous a indiqué que ce n’était pas prévu pour le moment. Chez nous, la firme lance le Oppo Find X2 Pro au printemps.