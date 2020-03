Oppo Find X2 Pro : prise en main de la nouvelle vitrine technologique chinoise

Introduction

À la place du MWC de Barcelone, c'est à Paris que nous avons pu découvrir l'Oppo Find X2 Pro, nouveau fleuron de la marque. Un appareil ambitieux que nous avons pu prendre en main. Voici nos premières impressions.

L’annonce n’a pas eu lieu au MWC 2020, mais ça n’a pas empêché Oppo de présenter à Barcelone dans une salle chèrement réservée — et visiblement vide — son nouveau fleuron, l’Oppo Find X2 Pro. Salle vide, non pas par manque d’intérêt, mais tout simplement parce que l’événement était retransmis en direct sur Internet et dans plusieurs pays. C’est le cas de la France où Oppo a convié la presse Tech dans un luxueux hôtel parisien pour nous permettre de découvrir le Find X2 Pro, le prendre en main, et vous donner nos premières impressions.

Notre prise en main en vidéo

Au revoir le mécanisme pop-up

En 2018, Oppo nous avait déjà bluffés avec le Find X, un smartphone haut de gamme qui associait un design d’exception avec son écran complètement borderless, et une recharge ultrarapide. Deux ans plus tard, Oppo revient avec un design général peut-être un peu plus sage. On trouve à l’avant un écran toujours borderless, mais cette fois avec une caméra bien visible en façade au travers d’une bulle dans l’écran. Cela permet à Oppo de proposer une certification IP68 montrant une résistance à l’eau et la poussière.

Surtout cet écran les caractéristiques clés d’un fleuron en 2020 : dalle OLED avec une diagonale de 6,7 pouces (20:9), rafraîchissement 120 Hz, définition QHD, spectre DCI-P3 et certification HDR10+. On retrouve les promesses de Samsung sur son Galaxy S20, mais aussi le prochain OnePlus 8.

On l’a déjà dit justement avec d’autres smartphones, l’effet du 120 Hz est ultra impressionnant dès la première prise en main. La navigation dans Android et à travers les applications semble n’avoir été jamais aussi rapide, même sur un iPhone pourtant connu pour sa sensation de fluidité. L’effet est vraiment saisissant et c’est vraiment l’un des points à retenir de ce smartphone.

Le déverrouillage du téléphone peut se faire avec de la reconnaissance faciale peu sécurisée, mais surtout avec le lecteur d’empreinte optique situé sous la surface de l’écran.

L’Oppo Find X2 propose en tout et pour tout un port USB 3.0 au format Type-C, mais pas de port jack, ni de lecteur de micro SD.

Cuir ou céramique : deux design bien différents

Continuons de parler du design et abordons un élément important : l’Oppo Find X2 Pro sera proposé en deux versions différentes, l’une avec un châssis en cuir, et l’autre avec de la céramique. D’abord, Oppo nous rassure en précisant qu’il s’agit ici de cuir vegan, aucun animal n’a donc souffert pour la création de ce smartphone.

Plus qu’une différence de coloris ou de matière, ce choix se traduit par une version cuir un peu plus légère, 200 grammes, contre 207 grammes pour la version céramique. Avec les deux en main, on remarque effectivement un sentiment de légèreté, mais aussi un sentiment de finesse. Ce dernier ne restera qu’une sensation, la version cuir est en réalité plus épaisse : 9,5 mm, contre 8 mm pour la version céramique.

L’Oppo Find X2 Pro est peut-être la meilleure preuve que la course à la finesse est parfois une erreur. La version cuir, plus épaisse donc, propose une bien meilleure intégration du module photo et parait donc plus travaillé, mieux fini et se montre plus agréable en main.

La version céramique donne au contraire un look plus passe-partout au smartphone, peut-être même un peu trop : on a l’impression d’avoir un smartphone assez classique en main. Le logo de la marque disparaît derrière le coloris gris brillant et surtout derrière les traces de doigts qui viendront se coller instantanément sur le châssis.

Si le modèle cuir n’est certainement pas du goût de tous, et pas forcément du mien, il semble objectivement être la version la plus travaillée du Oppo Find X2 Pro et la mieux finie.

Appareil photo

Un bon smartphone haut de gamme en 2020, c’est avant tout un appareil photo de poche. Pour le Find X2 Pro, Oppo nous propose un module à trois capteurs :

téléobjectif 13 mégapixels, f/3,0, stabilisation optique et « zoom hybride 10x »

grand angle 48 MP Sony IMX689 1/1,4 pouce, f/1,7 et stabilisation optique

ultra grand-angle 48 mégapixels Sony IMX586 1/2 pouce, f/2,2, et un champs de vision de 120°

Difficile de vraiment en dire plus avec cette première prise en main, d’autant que la sortie du smartphone n’est pas pour tout de suite et on sait que les fabricants aiment peaufiner leurs algorithmes jusqu’au dernier moment.

J’ai simplement relevé quelques micro ralentissement à la prise de photo, ou en agitant un peu trop vite l’appareil, ce que l’on ne retrouve souvent sur les smartphones chinois avec des capteurs haute définition. Je n’ai pas relevé ce genre de problème sur d’autres smartphones comme le Google Pixel 4 ou le Galaxy S20 Ultra. Encore une fois, il faudra attendre le test final du smartphone avant de pouvoir conclure sur ce genre d’éléments.

Android et Google

Car des ralentissements logiciel je n’en ai vu nul par ailleurs pendant ma session avec le smartphone entre les mains. L’Oppo Find X2 Pro tourne sous Android 10 avec l’interface ColorOS 7.1. Oppo a bien insisté sur son partenariat avec Google qui lui permet d’avoir accès aux services du géant américain et surtout au Play Store que l’on retrouve évidemment installé sur ce smartphone.

Oppo continue de travailler sur son interface qui était, il faut bien le dire, l’un des points faibles des smartphones de la marque jusqu’à présent. Difficile de se faire un avis si vite sur cette nouvelle mouture, mais on pourra quand même indiquer que d’une part l’interface était particulièrement fluide et réactive, et d’autre part que les options comme le tiroir d’applications étaient bien là, comme sur l’Oppo Reno 2.

Les paramètres sont nombreux, et on peut noter l’arrivée du mode sombre, Android 10 oblige, mais aussi, et surtout des options pour désactiver le mode 120 Hz ou descendre la définition d’affichage, avec l’objectif d’augmenter l’autonomie du smartphone.

Caractéristiques techniques : Snapdragon 865 et charge ultra rapide

L’Oppo Find X2 est une vitrine technologique et intègre tout ce qui se fait de mieux en 2020 : un Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0, la 5G, le Wi-Fi 6 ou encore le Bluetooth 5.1. Hormis le stockage plutôt généreux, on a quelque chose d’assez classique pour un appareil haut de gamme en 2020.

Le point sur lequel ce Find X2 Pro se différencie vraiment, c’est avec sa batterie de 4260 mAh qui peut être rechargée à 100 % en seulement 38 minutes avec le chargeur SuperVooc 2.0 à 65 W. Pour réussir cet exploit, Oppo intègre en réalité deux batteries dans son smartphone, de 2085 mAh chacune, qui seront rechargées simultanément. Une astuce qui avait déjà fait ses preuves avec l’Oppo Find X.

Une belle vitrine technologique

L’Oppo Find X2 Pro joue une nouvelle fois le rôle de la vitrine technologique pour le fabricant chinois. Avec un Huawei un peu en déroute, Oppo a une chance de devenir le nouveau représentant de l’excellence chinoise avec ce smartphone face à Samsung et Apple. On en ressort plutôt séduit par certains éléments du Find X2 Pro, notamment son design en cuir plutôt réussi, et sa vitesse de charge. Reste que si l’on passe sur le modèle céramique, on retombe sur un smartphone très classique, voire un peu trop classique.

En fait avec ce design, Oppo semble même s’être contenté de respecter à la lettre le cahier des charges du smartphone haut de gamme en 2020 : 5G ? OK. Snapdragon 865 ? OK. Écran 120 Hz ? OK. Le nouveau smartphone d’Oppo coche toutes les cases et on ne peut donc pas être déçu, mais en définitive, qu’a-t-il de plus pour lui que les autres n’ont pas ? Il faudra attendre le test complet du smartphone pour le découvrir. À ce tarif, la marque devra faire ses preuves pour entendre s’installer parmi les marques premium du marché du smartphone.

Prix et date de sortie

L’Oppo Find X2 Pro sera disponible en France à partir du mois de mai au tarif de 1 199 euros. Il sera proposé chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, mais aussi Boulanger, Darty et la Fnac.