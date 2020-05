Le Google Pixel 5 ferait bien l’impasse sur le Snapdragon 865 pour baisser son prix

Les caractéristiques du Google Pixel 5 se précisent un peu plus. Le smartphone utiliserait bien un Snapdragon 765 à la place du Snapdragon 865 qui équipe les smartphones haut de gamme cette année.

Le prochain porte-étendard de Google ne devrait pas être à la hauteur des meilleurs smartphones du moment. Fin mars déjà, on se faisait le relai d’un choix plutôt curieux de Google pour son prochain Pixel : intégrer un Snapdragon 765G plutôt qu’un Snapdragon 865. C’est une première depuis la création de la gamme Pixel, qui sur ses modèles haut de gamme a toujours eu le droit à des Snapdragon série 800.

Un tel choix de la part de Google s’expliquerait par une volonté de baisser le prix de fabrication du téléphone, et donc son prix final. La marque réfléchirait également à abandonner Soli et Motion Sense. Google demandait récemment à des utilisateurs si un « Pixel Premium » à 699 dollars pourrait les intéresser, soit 100 dollars de moins que le prix de lancement du Pixel 4 (de 799 dollars).

Le site XDA-Developers a découvert un ajout de la part de Google dans Android 11 Developer Preview 4. Dans la liste des appareils et leurs SoC, le site a été capable de faire le lien entre « G7250 », nom de code du Snapdragon 765 (ou Snapdragon 768, un autre SoC de Qualcomm interchangeable avec le 765), et les noms de code des prochains Google Pixel, « redfin » et « bramble ». Notez qu’il ne s’agit pas ici du Google Pixel 4a, dont le nom de code est « sunfish ».

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.

