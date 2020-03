Pixel 5 et 5 XL : Google ferait l’impasse sur le Snapdragon 865

Pour des raisons de coût et d'encombrement, Google n'utiliserait pas le Snapdragon 865 sur ses prochains smartphones hauts de gamme, le constructeur préférant intégrer le Snapdragon 765G, moins cher et intégrant directement un modem 5G.

Les premiers smartphones dotés du nouveau Snapdragon 865 commencent à arriver sur le marché. C’est le cas notamment du Xiaomi Mi 10 Pro, du Redmi K30 Pro ou du Nubia Red Magic 5G. Néanmoins, il semble que la puce soit encore trop coûteuse pour certains constructeurs. C’est en tout cas ce que rapporte le site Ars Technica à propos de Google.

La firme de Mountain View aurait en effet décidé de se passer du Snapdragon 865 pour ses prochains smartphones haut de gamme, les Pixel 5 et Pixel 5 XL qui devraient être présenté officiellement à l’automne prochain. Une première pour la gamme Pixel de Google qui a jusqu’à présent toujours utilisé les SoC haut de gamme de Qualcomm, du Snapdragon 821 sur le Pixel au Snapdragon 855 sur le Pixel 4.

Ars Technica s’appuie notamment sur les révélations du site XDA Developers en janvier dernier. Le site avait alors découvert dans le code de l’application Google Camera la mention de deux prototypes sous les noms de Redfin et de Bramble, deux appareils utilisant le Snapdragon 765G. Selon Ars Technica, il ne s’agirait en fait pas du Google Pixel 4a XL, mais bel et bien des Google Pixel 5 et Pixel 5 XL. Les deux prochains modèles haut de gamme de Google embarqueraient ainsi non pas la puce la plus puissante de Qualcomm, mais celle orientée vers le haut du milieu de gamme.

Un choix motivé par des raisons de prix et d’encombrement

Ce choix de Google s’expliquerait notamment pas le coût particulièrement élevé du Snapdragon 865, mais pas seulement. En effet, si le Snapdragon 765 intègre nativement un modem 5G, ce n’est pas le cas du 865. Le modèle haut de gamme doit nécessairement être accompagné d’un modem Qualcomm X55, mais celui-ci n’est pas intégré directement au SoC. De quoi prendre également davantage de place au sein du smartphone. Google ne serait pas le seul constructeur à abandonner la série 8 de Qualcomm au profit de la série 7. C’est d’ores et déjà le cas de HMD qui a équipé son Nokia 8.3 du Snapdragon 765G, tandis que LG s’apprêterait à faire de même sur son futur LG G9 ThinQ selon Ars Technica.

On devrait en savoir plus sur les Google pixel 5 et 5 XL lors de leur présentation officielle qui devrait avoir lieu en septembre. D’ici là, la firme doit encore présenter officiellement son futur milieu de gamme, le Google Pixel 4a.