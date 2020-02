Google Pixel 4a : date de sortie, prix, fiche technique… tout ce que l’on sait sur le smartphone abordable de Google

En mai prochain, Google devrait lever le voile sur le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme. D'ici là, on fait le point sur tout ce qu'on peut en attendre, aussi bien en termes de design que de caractéristiques.

Comme l’an dernier, Google devrait dévoiler le 12 mai prochain une déclinaison abordable de son précédent smartphone premium, le Pixel 4. Ce Google Pixel 4a devrait logiquement reprendre la qualité photo du modèle haut de gamme, mais avec une fiche technique un peu plus contenue et, surtout, un prix bien plus accessible.

D’ici la présentation officielle du Google Pixel 4a, on fait le point sur les différentes informations à son sujet, qu’il s’agisse de ses caractéristiques, des différentes fuites de design ou du tarif attendu pour ce futur smartphone de Google.

🐘 Y aura-t-il un Pixel 4a XL ?

C’est l’une des principales questions qui se posent à propos du Pixel 4a. Et pour cause, puisque tous les précédents smartphones conçus par la firme de Mountain View ont eu droit à une déclinaison grand format, qu’il s’agisse du Pixel, du Pixel 2, du Pixel 3, du Pixel 3a et du Pixel 4.

Néanmoins, selon les informations du youtubeur David Lee, généralement bien informé sur les projets de Google, la firme ferait l’impasse cette année sur le Pixel 4a XL. En cause, une déclinaison XL du Pixel 3a qui ne s’est pas particulièrement bien écoulée l’an dernier. Google aurait donc choisi de se concentrer sur un simple Pixel 4a petit format en 2020. Par ailleurs, cette stratégie aurait le mérite de coller à celle d’Apple ou à celle de Samsung l’an dernier, avec deux modèles haut de gamme, les Pixel 4 et 4 XL, et une version plus accessible, le Pixel 4a.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Néanmoins, selon les informations du site XDA Developers, Google aurait bel et bien plusieurs smartphones milieu de gamme dans les tuyaux. D’abord un modèle connu sous le nom de code « sunfish » qui serait donc le Pixel 4a classique, mais aussi deux autres appareils, les « redfin » et « bramble ». Redfin semble être une plateforme de développement dotée du Snapdragon 765 et basée sur Android 10, tandis que Bramble serait doté de la même puce, mais prenant en charge également Android 11. Il pourrait donc s’agir d’un même appareil, avec deux versions différentes d’Android.

Surtout, la présence du Snapdragon 765 suggère une autre différence de taille avec le Pixel 4a classique : la présence d’un modem 5G. En effet, la puce de Qualcomm intègre directement un modem 5G, ce qui ne devrait pas être le cas du Pixel 4a classique. On aurait donc un Pixel 4a XL qui serait à la fois plus grand, mais serait également compatible avec la 5G.

👀 À quoi ressemblera le Google Pixel 4a ?

On a déjà eu droit à quelques fuites concernant le Pixel 4a. La principale — et la plus probable — nous provient de 91Mobiles. Le site indien, en partenariat avec OnLeaks, a en effet mis en ligne des rendus 3D du smartphone obtenu, comme souvent avec OnLeaks, sur la base de fichiers de design rendus par ordinateur.

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019

La principale nouveauté attendue sur le Google Pixel 4a par rapport à son prédécesseur est l’adoption d’un nouveau format d’écran. Le Pixel 3a proposait un affichage au ratio 18,5:9 l’an dernier, avec une large bordure supérieure pour l’appareil photo et le haut-parleur, mais sans encoche, le design devrait changer avec le Pixel 4a.

À croire les rendus d’OnLeaks, le Google Pixel 4a profiterait en effet d’un écran un peu plus grand que son prédécesseur, passant de 5,6 à 5,7 ou 5,8 pouces. Il passerait également à un ratio de 19,5:9, plus allongé. Surtout, c’est au niveau de l’intégration de l’appareil photo frontal que le Pixel 4a différerait le plus de son prédécesseur. Le smartphone devrait en effet proposer de fines bordures, y compris en haut de l’écran, mais intégrerait un écran percé en haut à gauche pour intégrer la caméra selfie.

On devrait toujours retrouver la prise jack sur la partie supérieure ainsi qu’une prise USB-C sur la tranche inférieure. Au dos, Google aurait décidé de reprendre un module photo d’aspect semblable à celui du Pixel 4 avec un carré positionné en haut à gauche. Comme les Pixel 4 et 4 XL, ce module devrait héberger plusieurs appareils photo. « Selon OnLeaks, il y aura plus de capteurs intégrés dans le module photo », indique ainsi 91Mobiles. On pourrait donc profiter d’un ultra grand-angle ou d’un zoom optique en plus de l’appareil photo grand-angle classique.

Enfin, c’est toujours au dos que Google aurait prévu de positionner son lecteur d’empreintes digitales. Si celui-ci a disparu des Pixel 4, Google ayant choisi de mettre en avant sa technologie de reconnaissance faciale 3D, le constructeur semble l’avoir maintenu sur son modèle de milieu de gamme.

🔋 Quelles seront les caractéristiques du Google Pixel 4a ?

Concernant les caractéristiques, on l’a vu, le Google Pixel 4a ne devrait proposer qu’une connectivité 4G, et non pas 5G. Une donnée qui nous vient en fait du SoC qui a été choisi pour le « Redfin », puisqu’il s’agit d’un processeur Snapdragon 730. Or, celui-ci, contrairement au Snapdragon 765, n’intègre pas de modem 5G.

Le Snapdragon 730 est un processeur moyen de gamme qu’on a déjà pu découvrir l’année dernière notamment sur le Samsung Galaxy A80 et le Xiaomi Mi 9T. Dans un usage courant, c’est une puce particulièrement véloce grâce à sa gravure en 8 nm, ses huit cœurs Kryo 470 cadencés à 2,2 GHz et sa puce graphique Adreno 618. Sur les smartphones de Samsung et Xiaomi qu’on a pu tester équipés du même SoC, on a ainsi pu obtenir des résultats 33 % plus élevés sur AnTuTu et 29 % plus élevés sur 3DMark que sur le Snapdragon 670 du Pixel 3a.

Outre cette puce, le Google Pixel 4a devrait embarquer, on l’a vu, un écran de 5,7 ou 5,8 pouces au ratio 19,5:9. Cet écran devrait logiquement adopter une technologie OLED, puisque c’était déjà le cas sur les Pixel 3a, ainsi qu’une définition Full HD. On ignore cependant si Google y intégrera un taux de rafraichissement à 90 Hz ou si le constructeur compte réserver cette fonctionnalité au Pixel 4.

Pour la photo, on devrait retrouver un appareil similaire à celui du Pixel 4, puisque l’attrait de la gamme a de Google réside dans l’intégration des appareils photo de ses haut de gamme sur des smartphones à prix accessible. Le Google Pixel 4a pourront donc reprendre le même module avec un appareil grand-angle de 12,2 mégapixels, équivalent 27 mm (f/1,7) et un appareil de 16 mégapixels avec téléobjectif équivalent 43 mm (f/2,4) pour un zoom x2.

Pour la batterie et le stockage, on ignore encore ce que Google nous réserve pour son Pixel 4a. On rappellera seulement que le Pixel 3a proposait un accumulateur de 3000 mAh, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible par carte microSD. On ne s’attend pas à une grande révolution de ce côté-là.

📆 Quels seront le prix et la date de sortie du Google Pixel 4a ?

On sait d’ores et déjà que Google organisera sa grande convention annuelle, la Google I/O, à partir du 12 mai prochain. Si la firme de Mountain View présente généralement ses Pixel haut de gamme en septembre, c’est bel et bien durant l’événement printanier que Google avait dévoilé l’an dernier ses Pixel 3a et 3a XL.

Cette année, on s’attend donc à une présentation officielle du nouveau Google Pixel 4a lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, dès le 12 mai. L’an dernier, les Pixel 3a et 3a XL avaient été rendus disponibles dès le jour de la conférence, on peut donc s’attendre de même, à une commercialisation dans la foulée de la Google I/O, le 12 mai prochain.

Quant au prix, aucune fuite n’en fait état pour l’instant. À titre indicatif, le Google Pixel 3a était proposé l’an dernier à 399 euros, tandis que le Pixel 3a XL était lancé à 479 euros. Si l’on peut s’attendre à une légère montée des prix pour le Pixel 4a, difficile cependant de concevoir un tarif supérieur à 500 euros. Le smartphone devrait logiquement être lancé entre 400 et 500 euros.