Pixel 4a : la dernière mise à jour divise votre batterie par deux, voici pourquoi

Votre Google Pixel 4a tient moins longtemps ? C’est normal : Google a réduit sa batterie de moitié pour éviter les incendies.

L’arrivée d’une mise à jour logicielle pour le Pixel 4a avait de quoi surprendre : le smartphone n’en avait plus eu depuis l’arrivée d’Android 13. Vendue comme visant à améliorer « la stabilité des performances de la batterie », cette mise à jour a provoqué la colère de nombreux utilisateurs, certains ayant vu l’autonomie de leur smartphone diminuer drastiquement jusqu’à devenir inutilisable.

On apprend aujourd’hui via Android Authority que ces mises à jour auraient en réalité été déployés pour empêcher un risque de surchauffe pouvant conduire à un incendie du smartphone. Une situation qui contraint aujourd’hui l’Australie à procéder au rappel du smartphone.

Pour aller plus loin

Votre Pixel 4a va subir un changement majeur et Google ne vous laisse plus le choix

Une batterie à la dérive

Alors, concrètement, qu’est-ce que fait cette mise à jour ? Elle réduit la tension de la batterie de 4,44 volts à 3,95 volts et la capacité de 3 080 mAh à 1 539 mAh. En gros, mAh, c’est l’unité qui mesure la quantité d’énergie que peut stocker une batterie – plus y’en a, plus votre téléphone tient longtemps. Résultat : avec cette réduction de moitié, votre Pixel 4a risque de vous lâcher bien plus vite qu’avant. Google appelle ça la « mise à jour de la batterie de l’enfer », et on comprend pourquoi : c’est un sacré compromis entre autonomie et sécurité.

Un module photo carrée pour le Google Pixel 4a // Source : Frandroid

Une situation ayant conduit la Commission australienne de la concurrence et de la consommation à émettre un rappel autour du smartphone, appuyant que la mise à jour est là pour « atténuer le risque de surchauffe ». Elle précise aussi qu’ « une batterie en surchauffe peut présenter un risque d’incendie et/ou de brûlures pour l’utilisateur. ».

En France, le smartphone ne fait pour le moment que l’objet d’une lettre ouverte écrite par l’association Halte à l’Obsolescence Programmée, exigeant des réponses quant aux dysfonctionnements ayant été provoqués par la mise à jour. Reste à voir si ces nouveaux éléments provenant d’Australie auront un écho sur notre territoire.

Bonne nouvelle quand même : Google ne vous laisse pas complètement dans le pétrin. Si votre Pixel 4a est concerné, vous pouvez vérifier sur leur site officiel s’il fait partie des modèles à risque.