Google : cette mise à jour du Pixel 4a déclenche la colère de certains utilisateurs

Censée améliorer la stabilité des performances de la batterie des Pixel 4a, la mise à jour aurait accéléré le déclin du smartphone, le rendant pour certains « inutilisable ».

C’est ce qui s’appelle un retour de bâton inattendu. Il y a quelques semaines, Google déployait une mise à jour pour son Google Pixel 4a, un smartphone de moyenne gamme sorti en 2020 visant à améliorer la stabilité des performances de sa batterie. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu.

Des utilisateurs remontés

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur colère vis-à-vis de Google. Bien que l’entreprise ait prévenu que la mise à jour pourrait entraîner une réduction de la capacité de la batterie, certains ne s’attendaient pas à une chute aussi drastique.

« Oh, donc maintenant, je ne peux utiliser mon téléphone que pendant des périodes extrêmement brèves et je dois prier pour ne pas oublier mon chargeur partout où je vais ? Ce téléphone tenait toute la journée et plus encore avant la mise à jour », témoigne l’utilisateur awwwww_hereitgoes sur Reddit, dans des propos rapportés par Phone Arena.

L’appareil photo du Google Pixel 4a // Source : Frandroid

Des réparations inattendues

Pire encore, l’une des solutions proposées par Google est vivement critiquée. Si l’entreprise proposait plusieurs options de dédommagements financières, elle offrait également aux utilisateurs souhaitant garder leur téléphone, le remplacement gratuit de la batterie du Pixel 4a. Mais il y a un loup : si Google détecte que votre téléphone nécessite d’autres réparations, celles-ci deviennent obligatoires et sont à la charge des utilisateurs. L’utilisateur All_Work_All_Play explique : « J’ai envoyé le mien pour un remplacement de batterie gratuit. Ils ont refusé de me la changer sans me facturer 90 $ pour remplacer l’écran. ».

Face à cette situation, les utilisateurs du Pixel 4a s’organisent. Si certains annoncent leur intention de vouloir porter plainte contre Google, d’autres cherchent des solutions alternatives. Parmi elles, la tentative de rétrograder leur smartphone d’Android 13 à Android 12 pour annuler les changements apportés par la mise à jour. Google de son côté n’a pour le moment pas réagi.