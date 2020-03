Nouveau Google Assistant en France : arrivée prévue bien avant la fin de l’année

Le nouveau Google Assistant et ses avantages devrait être déployé pour les utilisateurs français bien avant la fin de l'année nous indique un responsable.

Lorsque les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été annoncés, nous découvrions par la même occasion un nouveau Google Assistant. Nouveau par son design d’interface un peu rafraîchi et par certaines de ses fonctionnalités. Hélas, le bougre n’est disponible qu’en anglais pour le moment. Dans ces cas de figure, nous avons toujours droit aux sempiternels « bientôt » lorsqu’on s’enquit de la date de déploiement pour les utilisateurs français ou francophones.

Toutefois, nous avons discuté avec Behshad Behzadi, qui est Senior Engineering Director au sein des équipes de Google Assistant à Zurich, et ce dernier nous a donné une fenêtre de tir un petit peu plus concrète. S’il ne peut pas nous indiquer avec une précision exacte la date de disponibilité du nouvel Assistant en français, il explique très clairement qu’il ne faudrait pas attendre trop longtemps.

« Nous ne visons pas la fin de l’année », confie Behshad Behzadi tout en précisant que ses équipes et lui-même visent un déploiement beaucoup plus tôt que cela. Il s’est toutefois refusé à donner plus d’indications, car il ne sait pas exactement quand le nouveau Google Assistant en français sera prêt.

C’est quoi le nouveau Google Assistant ?

Plusieurs choses importantes sont à retenir sur ce nouveau Google Assistant. Premièrement, lorsqu’on lance une interaction, l’interface qui se superpose au reste de l’écran a été revue pour être un peu plus discrète et seule l’extrémité du bas s’anime avec les quatre couleurs de l’entreprise.

En outre, le nouveau Google Assistant marche avec la fonctionnalité de conversation continue qui évite d’avoir à redire « Ok Google » pour lancer une requête vocale. Il suffit de prononcer cette commande d’activation une seule fois. L’assistant va donner une réponse et ensuite il suffit de continuer à lui poser des questions. Il comprendra que vous continuez de vous adresser à lui. On profite alors d’interactions plus fluides et naturelles.

Par exemple, demandez-lui, « montre-moi mes photos de Tokyo », attendez que Google Assistant affiche votre requête, puis continuez en demandant « Celles avec de la nourriture ». L’algorithme comprendra de manière intelligente que vous faites toujours référence au sujet abordé juste avant.

Exécution en local

Enfin, ce nouveau Google Assistant s’exécute localement sur le smartphone. Le poids des modèles de langage utilisés a en effet été réduit drastiquement pour pouvoir être stocké sur l’appareil. Cela permet plus de rapidité (la requête ne perd plus de temps à passer par les serveurs de Google), une meilleure confidentialité et un fonctionnement hors ligne plus pertinent.

Notez que ces nouveautés, même quand elles seront disponibles en français, devraient être dans un premier temps limitées aux Google Pixel. On peut cependant espérer que des smartphones d’autres marques en profitent à leur tour dans la foulée. Peut-être en apprendrons-nous davantage lors de la Google I/O 2020.