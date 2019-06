Google propose enfin un moyen de supprimer ses données web et de localisation automatiquement selon une période précise. Plus besoin ainsi de le faire soi-même, une seule manipulation et tout sera automatisé. Voici comment faire.

En début mai, Google annonçait un moyen de pouvoir automatiser la suppression de ses données web et de localisation que la firme de Mountain View aurait récolté sur vous. Celui-ci promet de protéger un peu mieux votre vie privée.

Cette fonctionnalité est enfin disponible, voici comment l’activer depuis votre ordinateur ou votre smartphone Android ou iOS.

Depuis votre smartphone

Sur votre smartphone Android, allez dans les Paramètres du téléphone puis dans l’onglet Google (ou dans l’application Google sur iOS). Ouvrez ensuite le menu « Compte Google ».

Sélectionnez « Données et personnalisation » puis dans « Activité sur le web et Applications » cliquez sur « Gérer l’historique ».

Ensuite, il vous suffit de cliquer sur « Choisir de supprimer automatiquement », de sélectionner l’une des deux possibilités, 3 ou 18 mois, puis de confirmer. Ainsi, si vous optez pour « 3 mois » par exemple, Google supprimera toutes les données qu’il a stockées sur vous sauf celles datant d’il y a moins de 3 mois.

Ensuite, au fil des jours, votre compte Google continuera d’effacer automatiquement les données datant d’il y a trois mois.

Depuis votre ordinateur

Sur ordinateur, la manipulation est on ne peut plus facile puisqu’il suffit de cliquer sur ce lien, sur gérer l’historique, puis sur « Choisir de supprimer automatiquement ». Choisissez votre période, confirmez, et le tour est joué.

Une fonctionnalité qui était attendue par beaucoup et qui va enfin permettre de gérer un peu plus facilement l’utilisation de ces données par Google. N’hésitez d’ailleurs pas à faire un tour dans les autres paramètres d’activité de votre compte Google pour réaliser à quel point vous n’êtes pas si secret pour la firme de Mountain View.