Loretta : Google fait pleurer le Superbowl avec sa publicité pour Assistant

Google a diffusé durant le Superbowl une publicité pour Google Assistant. La vidéo compte aujourd'hui plus de 11 millions de vues sur YouTube et de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Le Super Bowl est un évènement très important aux États-Unis et si le football américain y a une place centrale, son rayonnement à travers le monde se fait également par ses publicités à la mi-temps. Celles-ci coûtent particulièrement cher aux annonceurs et sont généralement particulièrement travaillées, dévoilant parfois de nouveaux produits.

Cette année, plusieurs publicités ont marqué le Super Bowl, mais l’une d’elles a, semble-t-il, vraiment attiré l’attention des personnes qui regardaient l’évènement : Loretta. Il s’agit d’un spot diffusé par Google pour faire l’éloge de son assistant personnel.

On y entend la voix d’un vieil homme (l’acteur serait le grand-père d’un employé de Google) qui demande à Google Assistant de lui montrer des éléments qui lui rappellent son ex-épouse. Des photos d’eux, leur film préféré, etc. À plusieurs reprises, on l’entend dire utiliser la commande « Remember » (« rappelle-moi » en français), avec des faits en rapport à Loretta. « Rappelle-moi qu’elle reniflait quand elle rigolait », « rappelle-moi qu’elle adorait l’Alaska », et puis finalement… « rappelle-moi que je suis l’homme le plus heureux du monde ».

Un accueil poignant

La vidéo est déjà disponible depuis quelques jours sur YouTube et a déjà enregistré plus de 11 millions de vues, mais ce sont surtout les réactions sur les réseaux sociaux qui sont marquantes. « 2020, l’année où j’ai pleuré pour une publicité Google » annonce par exemple Kumail Nanjiani, l’un des acteurs de la série Silicon Valley.

Ce n’est bien sûr pas le seul et les témoignages sont parfois plus poignants encore que la publicité elle-même. Quand on sait qu’Amazon Alexa détient plus de parts de marché que Google Assistant aux États-Unis, il semblerait que la firme de Mountain View ait atteint son but en mettant le nom de son service sur toutes les lèvres.

10 ans plus tard

Selon Google, cette publicité fait également écho à Parisian Love, la publicité diffusée lors du Super Bowl il y a 10 ans. Dans le même ordre d’idée, on y voyait quelqu’un utiliser le moteur de recherche pour trouver comment séduire une « french girl », trouver du travail à Paris et finalement demander… comment assembler un lit pour bébé.

Le schéma reste le même, mais personne ne pourra nier que les émotions sont bien plus fortes avec la voix.