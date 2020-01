Google I/O 2020 le 12 mai : à quoi s’attendre ?

La date de la Google I/O 2020 vient de tomber. L'évènement de Google aura lieu du 12 au 14 mai. On fait le point sur ce qu'on y attend.

Chaque année, Google tient sa Google I/O en Californie. Bien qu’il s’agisse d’un évènement essentiellement pensé pour les développeurs, c’est l’occasion pour le géant de la recherche de dévoiler au grand public sa vision du futur, de nouveaux produits, mais aussi et surtout des mises à jour à venir de ses applications et services.

La date de la Google I/O 2020

Dans un tweet sur son compte @GoogleDevs, la marque a publié un lien vers un site dédié à l’évènement de 2020, dévoilant ainsi sa date. La Google I/O 2020 aura donc lieu les 12, 13 et 14 mai. Comme d’habitude, on peut s’attendre à une grande conférence d’ouverture le 12 mai.

Comme d’habitude, cette annonce s’accompagne d’un puzzle, qui cette année se veut communautaire. Il faudra donc se creuser collectivement les méninges afin de tenter d’obtenir davantage d’informations sur ce que prépare Google.

Tout ce qu’on attend

En attendant d’en apprendre plus sur le contenu de cette Google I/O, voici ce que l’on peut attendre comme annonces lors de la conférence d’ouverture :

Les Google Pixel 4a

En 2019, Google a changé ses habitudes en proposant une nouvelle ligne de smartphones de milieu de gamme, les Pixel 3a et 3 a XL. Ces derniers ont reçu un très bon accueil critique, notamment en raison de leur qualité photo capable de rivaliser avec les meilleurs smartphones du moment.

Les rumeurs indiquent déjà que cette gamme sera renouvelée et que l’on aurait droit à un Pixel 4a, avec le même module photo carré à l’arrière que le Pixel 4, mais un design borderless et un écran percé. L’existence de la variante « XL » reste encore à confirmer, certains indiquant qu’elle n’existerait pas, d’autres affirmant qu’il s’agirait d’un modèle 5G.

Les rumeurs les plus folles évoquent même un troisième smartphone, mais il s’agit là d’un bruit de couloir récurrent qui ne s’est encore jamais vérifié.

Android 11

Si Google a pris l’habitude de dévoiler ses nouvelles versions d’Android en mars avec une première bêta, de nombreuses nouveautés sont présentées lors de la Google I/O, durant laquelle est publiée la deuxième bêta.

Au cours de la Google I/O 2020, on devrait donc en savoir un peu plus sur les fonctionnalités d’Android 11. Un point particulièrement intéressant que l’on souhaiterait voir se développer est Nearby Share, l’AirDrop de Google.

Toujours plus d’IA

Google ajoute toujours plus d’intelligence artificielle à ses services et applications pour simplifier la vie de ses utilisateurs. L’année dernière on avait ainsi vu apparaître Google Duplex, capable de réaliser un appel vocal à notre place, Live Caption et Live Relay pour retranscrire du son en texte, ou encore le partage rapide d’une addition via Google Lens.

L’accent sur le jeu vidéo

Google a lancé Stadia en 2019 et a bien l’intention d’en faire l’un de ses services phares dans les prochaines années. Les promesses pour 2020 sont déjà nombreuses, mais Google va devoir mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard et convaincre les amateurs de jeux vidéo.

Pour aller plus loin

Google Stadia : 22 questions pour tout comprendre à ce service...

Il ne fait aucun doute que Google profitera de la moindre occasion pour reparler de son service de cloud gaming.

L’accessibilité

Google met un point d’honneur à mettre une partie de son savoir au service des personnes handicapées. Régulièrement, la firme de Mountain View dévoile des projets ayant pour but de diminuer les frictions que peuvent avoir certaines personnes avec la technologie.

Plusieurs aides ont déjà été développées en ce sens par Google pour faciliter l’usage de la technologie pour les personnes malvoyantes ou malentendantes par exemple. On espère voir la firme continuer en ce sens.

Enfin un mot sur Fuchsia ?

C’est là plus un espoir qu’une attente, mais Google travaille sur Fuchsia depuis plusieurs années déjà et on aimerait beaucoup en savoir plus sur ce système d’exploitation qui serait capable d’animer à peu près n’importe quel objet, du smartphone à l’ordinateur en passant par nos TV et nos objets connectés.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Des produits Nest ?

Avec sa gamme Nest, Google est de plus en plus présent sur le secteur de la domotique. L’année dernière, la firme de Mountain View en avait profité pour décliner son Nest Hub en une version Max, encore plus grande.

On aimerait voir ces gammes s’agrandir et les produits s’affiner, même si aucun indice ne pointe dans cette direction pour le moment.

Rendez-vous en mai

Il ne reste désormais plus qu’à attendre le mois de mai pour savoir ce que prépare réellement Google, sachant que la marque nous réserve souvent quelques surprises tout droit sorties de son chapeau. Marquez vos agendas.