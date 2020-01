Le Google Pixel 4a pourrait faire l’impasse sur le modèle XL

Il n'y aurait pas de Google Pixel 4a XL, mais seulement un Google Pixel 4a. C'est ce qu'avance un YouTubeur célèbre affirmant avoir eu des informations à ce sujet.

Depuis que les Google Pixel existent, il y a toujours eu une version XL, plus grande et, généralement, plus autonome que la version classique. Les appareils milieu de gamme n’avaient pas échappé à cette règle avec le Pixel 3a XL. En 2020, la donne pourrait cependant changer avec un Pixel 4a… et rien d’autre.

Cette information nous vient du célèbre YouTubeur tech Dave Lee (2,55 millions d’abonnés). Dans une vidéo, ce dernier explique que le Pixel 3a XL ne se serait pas vendu aussi bien que le Pixel 3a. D’après ses informations, cela aurait ainsi poussé Google à abandonner le plus grand modèle et de ne se contenter que du Pixel 4a cette année.

Android Central, qui relaie la vidéo, avance par ailleurs une théorie intéressante : Google pourrait, de cette manière, offrir plus de cohérence dans sa ligne de produits avec un modèle classique (Pixel 4), une version plus grande (Pixel 4 XL) et un seul et unique modèle plus abordable (Pixel 4a). Avec seulement trois appareils au lieu de quatre, le consommateur aurait plus de facilité à appréhender cette gamme.

Rappelons que, récemment, OnLeaks a dévoilé des rendus 3D du Google Pixel 4a le montrant avec un trou dans l’écran. On aurait ainsi un design plus dans l’air du temps, mais qui sacrifierait le capteur Soli et ses fonctionnalités. On imagine que ce compromis ne serait pas particulièrement difficile à vivre pour les potentiels clients.