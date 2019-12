Pixel 4a : Google succomberait au trou dans l’écran

Google a commercialisé le Pixel 4 en fin d’année 2019, et sa gamme Pixel 3a – milieu de gamme – en mai avec les Pixel 3a et 3a XL. Il n’y a donc pas de surprise : la gamme Pixel 4a devrait être lancé au premier semestre 2020.

OnLeaks vient de livrer des rendus des supposés Pixel 4a. Les rendus montrent que le Pixel 4a comporterait un écran perforé, avec une seule caméra à l’arrière et un port jack 3,5 mm. L’écran devrait être un peu plus grand que son prédécesseur, environ 5,8 pouces de diagonale contre 5,6 pouces pour le Pixel 3a.

Avec ces rendus, impossible de savoir si le Pixel 4a prendra en charge la technologie Motion Sense basée sur Project Soli pour le contrôle avec des gestes.

A l’arrière, le dos pourrait être mat et la disposition de l’appareil photo similaire à ce que nous avons vu sur le Pixel 4 ainsi que l’iPhone 11 – cependant, cette fois-ci, il n’y a qu’une seule caméra et un flash LED. À l’arrière se trouvent également le capteur d’empreinte digitale physique situé au centre.

Il est encore très tôt… mais ce Pixel 4a est attendu pour la Google I/O 2020 entre mai et juin. On ne sait pas si la série Pixel 4a sera compatible 5G… et il y a plein d’autres questions concernant ce smartphone. C’est une gamme qui mérite plus d’attention, elle offre un bon rapport qualité-prix pour d’excellentes prestations en photographie. Néanmoins, avec une seule caméra… il devient difficile de lutter face aux autres smartphones qui offrent une vraie polyvalence grâce à de nombreux capteurs équipés d’optiques variées.