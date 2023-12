OnePlus prépare des écouteurs pas chers, mais bien équipés

On en sait davantage sur les prochains écouteurs de OnePlus. En dehors de leur design, voici quelques caractéristiques qui annoncent un rapport qualité-prix très intéressant.

Les prochains écouteurs de OnePlus se révèlent. Comme souvent, l’information nous provient du prolifique et sérieux OnLeaks, dont la fiabilité n’est plus à démontrer. Il révèle, par l’entremise de MySmartPrice, le design des OnePlus Nord Buds 3, dont le lancement pourrait être imminent, tout du moins dans certains pays.

Rappelons que la gamme « Nord » de OnePlus se positionne sur l’entrée et le milieu de gamme et qu’il faut donc s’attendre à des écouteurs à prix contenu.

Un changement de design… pour l’autonomie ?

Le premier point qui saute aux yeux est le design. Proche de celui des Huawei Freebuds 4i, les OnePlus Nord Buds 3 possède une tige légèrement excentrée, ce qui s’avère pratique pour facilement reconnaître l’écouteur gauche du droit. Plus intéressant encore, la tige courte et plate des OP Nord Buds 2 laisse sa place à une tige arrondie et plus en longueur.

Ce changement de design pourrait s’expliquer par les caractéristiques techniques révélées par la FCC (la Federal Communications Commission). L’organisme américain de certification précise que les écouteurs embarquent une batterie de 58 mAh, contre 41 mAh pour les Buds 2. L’autonomie étant l’un des points faibles des écouteurs de ce début d’année, il n’est donc pas étonnant de voir OnePlus adresser ce souci en agrandissant la batterie sur cette génération. Le boitier de charge est aussi amélioré sur ce point avec une batterie de 520 mAh, contre 480 mAh.

Des caractéristiques rares sur l’entrée de gamme

Il n’est pas dit toutefois que ce gain de batterie se traduise automatiquement par une autonomie en hausse. Selon MySmartPrice, les OnePlus Nord Buds 3 seraient équipés de deux transducteurs : un woofer de 10,4 mm pour les basses et les médiums et un tweeter de 6 mm pour les aigus. Si l’ensemble est bien réglé, cette configuration, rare sur de l’entrée de gamme, promet un bel équilibre tonal. En revanche, deux transducteurs consomment inéluctablement plus qu’un seul.

Selon MySmartPrice, ces écouteurs devraient tenir neuf heures durant sans réduction de bruit active (ANC), soit l’équivalent de ce que proposent les OnePlus Buds Pro 2, et jusqu’à 33 heures avec le boitier. On peut donc s’attendre à six heures avec l’ANC, et jusqu’à 22 heures en y ajoutant la batterie du boitier. Précisons d’ailleurs que la réduction de bruit est attendue à -48 dB, sans que l’on sache sur quelles fréquences.

Autre caractéristique intéressante : les OnePlus Nord Buds 3 seraient compatibles Bluetooth 5.3 avec Google Fast Pair et multipoint. Pouvoir se connecter simultanément à deux appareils est un confort non négligeable sur un dispositif audio. De plus, la charge rapide serait également de la partie pour régénérer 5 heures d’utilisation en seulement 10 minutes.

Enfin, concernant la résistance, les écouteurs seraient certifiés IP55 pour ne craindre aucune projection d’eau (et encore moins la sueur ou la pluie) et le boitier serait quant à lui IPX4 pour être hermétique à la pluie.

Pour l’heure, on ne connait pas encore la date de sortie de ces écouteurs. Peut-être que la marque en dira davantage lors du lancement du OnePlus 12 en Europe.