Test des OnePlus Nord Buds 2 : des écouteurs sans fil convaincants pour 70 euros

L’an dernier, OnePlus déclinait sa gamme Nord jusque dans les écouteurs sans fil. Après les OnePlus Buds, les OnePlus Buds Pro et les OnePlus Buds Z, la firme lançait ses OnePlus Nord Buds, des écouteurs sans fil au prix très attractif, mais sans réduction de bruit. Un an plus tard, le constructeur chinois a dévoilé une nouvelle génération d’écouteurs sans fil, toujours avec le même design, mais aux fonctionnalités plus poussées, les OnePlus Nord Buds 2.

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

OnePlus Nord Buds 2 Des écouteurs au design confortable

Si OnePlus a tendance à faire particulièrement varier le design de ses écouteurs sans fil, le constructeur chinois semble cependant s’être calmé pour se concentrer désormais sur trois aspects. À l’instar des OnePlus Buds Pro 2, très semblables aux OnePlus Buds Pro, les OnePlus Nord Buds 2 tirent leur design des précédents modèles, sortis l’an dernier.

On va ainsi retrouver des écouteurs au format plutôt compact et léger avec un poids de 4,7 grammes par écouteur. Surtout, les écouteurs reprennent le même design que les premiers OnePlus Nord Buds. On a donc droit non seulement à des écouteurs intra-auriculaires, avec des embouts en silicone qui viennent s’intégrer directement au sein du conduit auditif, mais également dotés de tiges. En fait, en guise de tiges, on a droit ici à une excroissance sur chaque écouteur permettant de guider les micros vers la bouche et dotés d’une surface tactile circulaire dans un plastique brillant — alors que le reste des écouteurs est en plastique mat.

Les OnePlus Nord Buds 2 sont par ailleurs fournis avec trois paires d’embouts en silicone pour permettre à l’utilisateur d’ajuster au mieux les écouteurs en fonction de la taille de ses oreilles.

Les OnePlus Nord Buds 2 s’avèrent par ailleurs agréable à porter et, même au bout de deux heures d’utilisation consécutive, je n’ai pas eu à déplorer de gêne.

Le boîtier des OnePlus Nord Buds 2

Le boîtier des écouteurs a quelque peu changé par rapport à la première génération, mais sans pour autant révolutionner le genre. On a droit ici à un boîtier de 67,99 x 28,9 x 35,5 mm, aux dimensions très proches de la première version. Le boîtier propose cependant une forme un peu plus arrondie notamment au niveau du couvercle.

Le boîtier est plutôt compact et saura se faire oublier dans un sac à main, une poche de pantalon ou même une petite poche à gousset.

Notons que le boîtier est conçu du même plastique mat et tacheté que les écouteurs en eux-mêmes. On trouve un voyant LED sur la face avant, une prise USB-C pour la recharge à l’arrière et un bouton d’appairage intégré discrètement au dos.

Étanchéité et utilisation sportive des OnePlus Nord Buds 2

Les OnePlus Nord Buds 2 sont certifiés IP55. Il s’agit donc d’écouteurs qui peuvent résister non seulement aux éclaboussures, mais également à la transpiration ou à la sueur et à la poussière. Ils sont donc adaptés à un usage sportif et j’ai eu l’occasion de courir plusieurs heures avec sans que les écouteurs glissent hors de mes esgourdes.

OnePlus Nord Buds 2 Une application complète

Les OnePlus Nord Buds 2 ne sont pas compatibles avec les protocoles Google Fast Pair ou Microsoft Swift Pair. En revanche, ils profitent d’un appairage rapide avec les autres smartphones du constructeur, via OnePlus Fast Pair. Pour les autres appareils, qu’il s’agisse de smartphones Android, de PC ou d’iPhone, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton à l’arrière du boîtier, une fois le couvercle soulevé, pour que les OnePlus Nord Buds 2 soient détectables dans les paramètres Bluetooth de votre source.

Les contrôles tactiles des OnePlus Nord Buds 2

Les OnePlus Nord 2 se contrôlent à l’aide des surfaces tactiles intégrées aux disques ronds présents sur chaque écouteur. Par défaut, on a ainsi les contrôles suivants, identiques sur chaque écouteur :

appui simple : lecture / pause ;

double appui : piste suivante ;

triple appui : piste précédente ;

appui long : gestion de la réduction de bruit.

L’application HeyMelody de OnePlus permet cependant de modifier certains contrôles tactiles. Si l’appui simple est nécessairement alloué à la lecture, le double ou le triple appui peut servir à lancer l’assistant vocal ou le mode jeu. Il est par ailleurs possible de choisir entre quels modes vont naviguer l’appui long. Par défaut, il basculera du mode réduction de bruit au mode transparent, mais on peut y ajouter le mode passif classique.

En revanche, on regrettera l’absence de gestion du volume directement sur les écouteurs. Il vous faudra donc inévitablement sortir votre smartphone pour gérer la puissance sonore des OnePlus Bord Buds 2.

L’application HeyMelody

Pour gérer davantage les écouteurs, deux choix s’offrent à vous. Si vous avez un smartphone OnePlus, les contrôles des OnePlus Nord Buds 2 peuvent se faire directement dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Si vous avez un smartphone Android d’un autre constructeur, ou même un iPhone, vous pourrez contrôler les écouteurs depuis l’application HeyMelody, conjointe à OnePlus et Oppo.

L’application va vous permettre de découvrir le niveau de batterie de chaque écouteur, mais également de réattribuer les fonctions liées aux contrôles tactiles, comme on l’a vu plus tôt. C’est là aussi que vous pourrez gérer le mode de réduction de bruit — annulation du bruit, arrêt ou transparence — et activer le mode jeu, censé proposer une latence plus faible en Bluetooth.

Bien évidemment, l’application HeyMelody va aussi vous permettre de mettre à jour le firmware des écouteurs. Enfin, c’est là que vous pourrez gérer l’égaliseur, sur lequel on reviendra plus tard.

La connexion Bluetooth des OnePlus Nord Buds 2

Les OnePlus Nord Buds 2 sont compatibles avec le Bluetooth 5.3. Les écouteurs ne proposent pas de Bluetooth multipoint et ne peuvent donc pas être connectés simultanément à deux sources — un smartphone et un ordinateur portable par exemple.

Ils ne permettent pas non plus l’écoute de musique en mono avec un seul écouteur. Si vous rangez le second dans le boîtier, il ne se désactive pas, même avec le boîtier fermé. Dès lors, la musique reçue sur l’écouteur porté à l’oreille ne diffusera que le canal en question. Dommage.

Concernant la latence en Bluetooth, particulièrement complexe à gérer sur Android, j’ai pu mesurer un décalage de 184 ms en SBC et de 181 ms en AAC avec les écouteurs connectés à un Google Pixel 6 Pro. C’est plutôt un bon résultat pour des écouteurs sans fil, la moyenne approchant davantage les 200 ms. Rappelons cependant que cette latence est surtout dérangeante pour les jeux mobiles, puisque les applications de vidéo prennent en compte le décalage du son en décalant l’image automatiquement.

OnePlus Nord Buds 2 Une réduction de bruit active présente, mais sans esbroufe

Chacun des deux OnePlus Nord Buds 2 est doté de deux microphones, positionnés vers l’extérieur. On a donc droit à une réduction de bruit active de type « feedforward » et non pas « hybride » avec un micro intérieur permettant d’analyser les bruits passés en travers des mailles du filet. Selon OnePlus, ce système permettrait tout de même de réduire les bruits ambiants jusqu’à 25 dB.

Rappelons par ailleurs que la réduction de bruit active est la grande nouveauté de ces OnePlus Nord Buds 2, puisque la première génération ne proposait qu’une simple isolation passive.

Compte tenu du prix des OnePlus Nord Buds 2 et de leur positionnement dans la gamme de OnePlus, on ne s’attendait pas à grand-chose concernant la qualité de la réduction de bruit proposée. L’avantage, c’est qu’on n’est pas déçus. On a ici une réduction de bruit active de piètre qualité, qui peine à filtrer les sons ambiants. Les écouteurs parviennent à gérer correctement les bruits sourds aux fréquences médiums, mais ont bien plus de mal à réduire les autres sons.

Ne comptez pas trop sur les OnePlus Nord Buds 2 pour réduire les sons les plus ponctuels ou les fréquences les plus graves. On a certes une réduction de bruit correcte, capable de vous permettre de profiter de votre musique ou de vos podcasts sans avoir à pousser le volume trop fort, mais à des années-lumière des références du genre. Reste que, pour moins de 70 euros, difficile de leur en demander davantage.

Le mode transparence des OnePlus Nord Buds 2

Outre la réduction de bruit active, les OnePlus Nord Buds 2 sont également dotés d’un mode passif — baptisé « arrêt » — ainsi que d’un mode transparence. Sans surprise, ce mode va permettre d’amplifier les bruits extérieurs afin de vous assurer d’entendre plus facilement une annonce vocale ou une personne proche de vous. Le résultat est convaincant, même si le rendu manque quelque peu de naturel avec des sons légèrement étouffés.

OnePlus Nord Buds 2 Une qualité audio entraînante

Les OnePlus Nord Buds 2 sont dotés de transducteurs de 12,4 mm de diamètre conçus avec un diaphragme revêtu de titane. On a donc un format de transducteur semblable à ceux déjà intégrés l’an dernier sur les OnePlus Nord Buds.

Du côté des codecs audio Bluetooth, les écouteurs sont compatibles avec les deux plus communs du marché, à savoir le AAC et le SBC, mais pas avec l’aptX, le LDAC ou le LHDC, proposés uniquement sur les modèles haut de gamme de OnePlus, les Buds Pro 2.

Sans grande surprise, les OnePlus Nord Buds 2 ont un comportement et un rendu sonore assez similaire à leurs prédécesseurs. Les écouteurs mettent globalement l’accent sur les basses fréquences, certes, mais surtout sur les hauts médiums avec un pic entre 2000 et 3000 Hz, comme on peut le voir sur la courbe de réponse en fréquence ci-dessus. Signalons également des aigus largement en retrait, malgré deux petits pics, à 6000 et 16 000 Hz, pour apporter un peu de détails à l’ensemble.

Pour tester la qualité sonore des OnePlus Nord Buds 2, je les ai connectés à un Vivo X80 Pro et ai écouté différents titres sur Spotify en qualité « très élevée », soit des fichiers ogg vorbis encodés à 320 kbps.

Sur un titre plutôt calme, avec une nappe de synthé en arrière-plan, comme The Dragster Wave de Ghinzu, les écouteurs s’en sortent correctement. La nappe de basses en arrière-plan est bien prononcée afin de fournir de l’assise au rendu global, même si ce sont avant tout le piano et la voix qui sont mis en avant. Malheureusement, quand le morceau s’enflamme au bout de quelques minutes, les OnePlus Nord Buds 2 ont bien du mal à suivre le cap avec un rendu trop fouillis qui n’est pas dû qu’à la saturation des instruments.

En fait, si les écouteurs tirent très bien leur épingle du jeu sur les titres acoustiques, comme One Shot Ballerina — toujours de Ghinzu — avec une très belle mise en avant des voix et des instruments, et un bon niveau de détails, ils sont bien plus confus lorsque le titre se complexifie avec de nombreux instruments. Sur Phantom Pt 2 de Justice, les écouteurs parviennent à proposer un son entraînant grâce aux infragraves, mais là encore pêchent un peu par manque de détails.

Reste que l’algorithme « BassWave » de OnePlus, activé par défaut et censé améliorer la qualité des graves, sert très bien son office et que les écouteurs proposent un rendu particulièrement entraînant.

OnePlus propose par ailleurs un égaliseur dans l’application HeyMelody qui permet d’ajuster six bandes de fréquences — 62, 250, 1000, 4000, 8000 et 16 000 Hz — de -6 dB à +6 dB. De quoi vous permettre de modifier la signature sonore des Nord Buds 2 si vous le souhaitez. Par ailleurs, quatre presets sont intégrés : équilibré (par défaut), vif, sérénade et basses. Le mode BassWave peut par ailleurs être réglé de -5 à +5 pour ajuster la profondeur des basses fréquences.

OnePlus Nord Buds 2 Des micros d’appel de piètre qualité

Les OnePlus Nord Buds 2 sont dotés chacun de deux micros, dont un censé se concentrer sur votre voix durant les appels vocaux. OnePlus met par ailleurs en avant son algorithme « Clear Calls AI » qui doit permettre aux écouteurs de se concentrer sur votre voix et l’isoler des bruits ambiants durant les appels vocaux.

Dans les faits cependant, les Nord Buds 2 sont bien en peine lorsque vous passez un appel dans une zone bruyante. Sur un boulevard parisien passant — mais sans trafic monstrueux –, les écouteurs ont capté tous les bruits autour de moi tant et si bien que mon interlocutrice m’a signifié : « ta voix est horrible ». Heureusement que je ne suis pas susceptible. Elle pouvait entendre non seulement les rafales de vent, mais également le moindre vélo passant à proximité et les voix des passants étaient souvent mieux captées que la mienne. D’ailleurs, non seulement elle devait se concentrer pour comprendre ce que je lui disais, mais ma voix lui arrivait comme dédoublée avec un très léger écho. Il est donc probable que les deux écouteurs soient utilisés de concert pour capturer la voix sans que les microphones se synchronisent.

Pourtant, les OnePlus Nord Buds 2 proposent bien une réduction de bruit durant les appels, comme j’ai pu le tester en intérieur en ouvrant un robinet d’eau. Néanmoins, la réduction de bruit a tendance à trop compresser la voix et à la rendre inintelligible.

OnePlus Nord Buds 2 Une autonomie un peu trop juste

OnePlus a doté ses écouteurs de batteries de 41 mAh tandis que leur boîtier de recharge profite quant à lui d’un accumulateur de 480 mAh.

D’après le constructeur, ces différentes capacités permettraient aux OnePlus Nord Buds 2 de fonctionner pendant sept heures seuls sans réduction de bruit et jusqu’à cinq heures avec réduction de bruit. À l’aide de la batterie du boîtier, l’autonomie monterait jusqu’à 36 heures sans ANC et à 27 heures avec ANC.

De mon côté, j’ai pu mesurer 5 h 40 d’autonomie avec le volume à 60 % et la réduction de bruit activée. C’est un score qui correspond aux dires de OnePlus, mais qui s’avère cependant plutôt faible par rapport à la plupart des écouteurs du marché, dont l’autonomie dépasse généralement les six heures avec ANC.

Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, comptez tout juste une heure pour une charge complète de 0 à 100 %.

De son côté, le boîtier des OnePlus Nord Buds 2 ne peut malheureusement se recharger qu’à l’aide de la prise USB-C, mais pas sans fil. Le constructeur fournit un court câble de charge, mais pas d’adaptateur secteur.

OnePlus Nord Buds 2 Prix et date de sortie

Les OnePlus Nord Buds 2 sont disponibles depuis le début du mois d’avril 2023. Ils sont déclinés en deux coloris, blanc ou gris foncé, aux prix de 69 euros.



